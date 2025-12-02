 Перейти к основному контенту
Форум «Россия зовет!»⁠,
0

ВТБ спрогнозировал рост дохода россиян со вкладов в 1,5 раза

ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2025 году российские вкладчики заработают на своих сбережениях более 9,5 трлн руб. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов и вдвое превысит объем ипотеки, выданной в уходящем году, рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

По оценке экспертов ВТБ, доход вкладчиков в этом году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Сам же банк планирует выплатить гражданам свыше 1,6 трлн руб. процентного дохода.

«После начала цикла смягчения ключевой ставки возник логичный вопрос: продолжать копить или начинать тратить. Но правильнее спрашивать, на какие цели тратить сегодня, а на какие копить и инвестировать завтра. Сберегательные продукты по-прежнему сохраняют высокую доходность и обеспечивают не только защиту от инфляции, но и приносят стабильный пассивный доход», — приводит слова Охорзина пресс-служба ВТБ.

ВТБ повысил ставки по вкладам в преддверии праздников
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Кроме того, ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности клиентов: число вкладчиков в банке достигло 10 млн человек, а каждый второй из них одновременно пользуется как депозитом, так и накопительным счетом.

«Максимальная ставка по депозитам физлиц в банке — 16% годовых. Участники программы долгосрочных сбережений могут открыть вклад со ставкой 26% годовых», — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Эта оценка ВТБ превышает предыдущие прогнозы банка. Ранее бывший заместитель председателя ВТБ Георгий Горшков говорил, что процентные доходы населения по депозитам могут достигнуть 9 трлн руб. «Если в 2024 году совокупные выплаты процентов по вкладам, по накопительным счетам составили примерно 7 трлн руб. и это была рекордная цифра, то в 2025 году процентные доходы населения могут составить до 9 трлн руб.», — рассказывал он.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
ВТБ Вклады «Россия зовет!» доходы
