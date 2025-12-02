ВТБ спрогнозировал рост дохода россиян со вкладов в 1,5 раза
В 2025 году российские вкладчики заработают на своих сбережениях более 9,5 трлн руб. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов и вдвое превысит объем ипотеки, выданной в уходящем году, рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
По оценке экспертов ВТБ, доход вкладчиков в этом году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Сам же банк планирует выплатить гражданам свыше 1,6 трлн руб. процентного дохода.
«После начала цикла смягчения ключевой ставки возник логичный вопрос: продолжать копить или начинать тратить. Но правильнее спрашивать, на какие цели тратить сегодня, а на какие копить и инвестировать завтра. Сберегательные продукты по-прежнему сохраняют высокую доходность и обеспечивают не только защиту от инфляции, но и приносят стабильный пассивный доход», — приводит слова Охорзина пресс-служба ВТБ.
Кроме того, ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности клиентов: число вкладчиков в банке достигло 10 млн человек, а каждый второй из них одновременно пользуется как депозитом, так и накопительным счетом.
«Максимальная ставка по депозитам физлиц в банке — 16% годовых. Участники программы долгосрочных сбережений могут открыть вклад со ставкой 26% годовых», — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
Эта оценка ВТБ превышает предыдущие прогнозы банка. Ранее бывший заместитель председателя ВТБ Георгий Горшков говорил, что процентные доходы населения по депозитам могут достигнуть 9 трлн руб. «Если в 2024 году совокупные выплаты процентов по вкладам, по накопительным счетам составили примерно 7 трлн руб. и это была рекордная цифра, то в 2025 году процентные доходы населения могут составить до 9 трлн руб.», — рассказывал он.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили