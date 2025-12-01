ВТБ повысил ставки по вкладам в преддверии праздников
В ВТБ в декабре максимальная ставка по вкладам в рублях при размещении на четыре и шесть месяцев составит 16% годовых для действующих и новых клиентов, сообщил РБК в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. По его словам, на розничный рынок под конец года возвращается «время вкладчика», так как банки улучшают условия в преддверии высокого декабрьского сезона.
«ВТБ задает тренд: с 1 декабря мы поднимаем ставки по среднесрочным депозитам», — сказал Охорзин.
Кроме того, клиентам, оформившим в банке программу долгосрочных сбережений (ПДС) от НПФ ВТБ, откроют вклад «Двойная выгода» с доходностью до 26% годовых — максимальной в линейке срочных вкладов. Для этого минимальная сумма депозита должна начинаться от 30 тыс. руб., а максимальная — не превышать сумму первоначального взноса в ПДС, отметили в ВТБ.
Оформить вклад можно в офисах банка на срок 3,6 или 12 месяцев.
Ранее ВТБ спрогнозировал изменение подходов российских банков к начислению кешбэка — востребованными станут более персонализированные и экономически эффективные модели. Для этого финансовые организации начнут при помощи технологии машинного обучения анализировать транзакционную активность клиента, его финансовые привычки и периодичность трат.
По данным ВТБ, за 2025 год клиенты банков получат в виде кешбэка от 450 млрд до 500 млрд руб.
