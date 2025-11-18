Двое полицейских пострадали при взрыве в Курской области
В Курской области автомобиль с двумя полицейскими наехал на взрывное устройство, они получили ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Как уточнил глава региона, инцидент произошел накануне, 17 ноября, на трассе Дьяконово — Суджа.
«Травмы легкой степени тяжести, сегодня сотрудники обратились в Курскую областную больницу. Наши врачи оказали всю необходимую помощь», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
В Белгородской области минувшей ночью два человека пострадали в результате атаки дронов на здание в городе Короче. Повреждения, судя по фотографиям, опубликованным губернатором Вячеславом Гладковым, получила кровля ТЦ «Вокзальный». Один из пострадавших — сотрудник МЧС, который тушил возникший в здании пожар.
