Двое полицейских пострадали при взрыве в Курской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Курской области автомобиль с двумя полицейскими наехал на взрывное устройство, они получили ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Как уточнил глава региона, инцидент произошел накануне, 17 ноября, на трассе Дьяконово — Суджа.

«Травмы легкой степени тяжести, сегодня сотрудники обратились в Курскую областную больницу. Наши врачи оказали всю необходимую помощь», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

В Белгородской области минувшей ночью два человека пострадали в результате атаки дронов на здание в городе Короче. Повреждения, судя по фотографиям, опубликованным губернатором Вячеславом Гладковым, получила кровля ТЦ «Вокзальный». Один из пострадавших — сотрудник МЧС, который тушил возникший в здании пожар.