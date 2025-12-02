 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд в Екатеринбурге приговорил бывшую девушку Гуфа к пяти годам колонии

Ura.ru: суд в Екатеринбурге приговорил бывшую девушку Гуфа к пяти годам колонии
Яна Макарова
Яна Макарова (Фото: Илья Московетц / URA.RU / Global Look Press)

Академический районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшей участнице телешоу «Дом-2» и экс-возлюбленной рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Яне Макаровой. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает Ura.ru.

Государственный обвинитель просил для подсудимой пять лет лишения свободы. Судья удовлетворил это ходатайство и назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Однако исполнение приговора было отсрочено до достижения 14-летнего возраста дочери Макаровой. С последней также взыскали 23 млн руб. в пользу потерпевшего — бизнесмена, у которого она, по версии следствия, вымогала деньги.

Уголовное дело стало известно в октябре 2024 года, когда Макарову задержали возле торгового центра «Фан-Фан» в момент получения 1 млн руб. от предпринимателя. Как сообщалось, женщина шантажировала мужчину, угрожая публично рассказать, что тот бросил ее с якобы общим ребенком. Позже следствие установило, что у пары не было детей, а свидетельство о рождении, которое Макарова предъявляла, оказалось поддельным. По данным источников, таким образом она смогла получить у бизнесмена около 23 млн руб.

В свою защиту подсудимая заявляла, что предприниматель сам угрожал ей и принуждал к интимным отношениям. Однако в правоохранительные органы с заявлением Макарова не обращалась.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
приговор суд колония тюремное заключение Екатеринбург
