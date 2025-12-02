 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Детский центр в Забайкальском крае временно закрыли из-за сальмонеллеза

Работу детского центра в селе Смоленка Забайкальского края приостановили на 90 дней из-за случая заражения сальмонеллезной инфекцией, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В результате проверки в центре выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В ведомстве отметили, что владелец не допускал специалистов в помещение для проведения расследования, доступ для проверки был предоставлен только после вмешательства правоохранительных органов.

По результатам проверки были составлены административные протоколы о нарушениях в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3), санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (ст. 6.4), а также требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП).

Суд принял решение о приостановке деятельности детского центра на 90 суток.

У отравившихся едой из суши-бара в Керчи выявили сальмонеллез
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Сальмонеллез вызывает палочковидная бактерия сальмонелла (Salmonella), которая обитает в кишечнике животных и человека. Некоторые ее виды также являются возбудителями брюшного тифа и паратифов. Среди симптомов сальмонеллеза резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, обезвоживание, тошнота и иногда рвота.

В октябре в Бурятии зафиксировали 49 случаев заболевания сальмонеллезом из-за готовых продуктов компании «Восток». Среди отравившихся было 22 ребенка.

В цеху компании Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического характера. Его функционирование приостановили, по факту массового отравления следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК (производство и реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

Авторы
Теги
Александра Озерова
сальмонеллез Забайкальский край детский центр Роспотребнадзор
