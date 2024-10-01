У отравившихся едой из суши-бара в Керчи выявили сальмонеллез

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

У клиентов суши-бара Wasabi в Керчи выявили сальмонеллез, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Крыму.

«По результатам лабораторных исследований на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Крым и г. Севастополь» в течение первых суток установлена этиология заболевания — сальмонеллез», — говорится в сообщении.

В заведении были зафиксированы «грубые нарушения санитарного законодательства», в связи с чем в суд были направлены материалы для приостановки его деятельности.

По данным следствия, жители Керчи на прошедших выходных заказали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились с одинаковыми симптомами в медицинские учреждения.

Едой из суши-бара отравились 20 человек, в том числе десять детей, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. «Комсомольская правда — Севастополь» писала о десяти пострадавших.

Следственный комитет завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, — ст. 238 Уголовного кодекса. Прокуратура Крыма организовала проверку.