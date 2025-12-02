Губернатор сообщил об уничтожении дронов над Ростовской областью
Над двумя районами Ростовской области уничтожили беспилотники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Дроны были сбиты над Белокалитвинским и Шолоховским районами. Как уточнил глава региона, обошлось без пострадавших.
«Люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется», — написал он.
Ростовская область регулярно подвергается налетам беспилотников.
В ночь на 1 декабря над регионом уничтожили четыре БПЛА в Азовском, Мясниковском и Миллеровском районах. Никто не пострадал.
