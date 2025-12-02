Губернатор сообщил об уничтожении дронов над Ростовской областью

Над двумя районами Ростовской области уничтожили беспилотники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Дроны были сбиты над Белокалитвинским и Шолоховским районами. Как уточнил глава региона, обошлось без пострадавших.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется», — написал он.

Ростовская область регулярно подвергается налетам беспилотников.

В ночь на 1 декабря над регионом уничтожили четыре БПЛА в Азовском, Мясниковском и Миллеровском районах. Никто не пострадал.