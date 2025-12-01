Над Россией за ночь сбили 32 дрона
Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над регионами России 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
По четыре дрона уничтожили в Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. По три беспилотника сбили над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, два перехватили в Воронежской области.
По одному дрону уничтожили в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областях.
В ночь на 1 декабря работу приостанавливали аэропорты Краснодара (Пашковский), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, Волгограда и Тамбова (Донское). На момент подготовки материала прием и отправку рейсов возобновили тамбовская и краснодарская авиагавани.
В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотников повредили вышку сотовой связи и три частных дома. В Ленинградской области в результате налета, как сообщил губернатор Александр Дрозденко, пострадавших и разрушений нет.
Об отсутствии раненых также заявили главы Ростовской и Тульской областей Юрий Слюсарь и Дмитрий Миляев. В Ростовской области информацию о последствиях на земле уточняют, в Тульской — повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
