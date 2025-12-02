В Германии из грузовика украли около 20 тыс. патронов для бундесвера

В Германии из гражданского грузовика, перевозившего боеприпасы для Вооруженных сил страны (бундесвера), похитили около 20 тыс. патронов, сообщило Минобороны журналу Der Spiegel.

Боеприпасы доставляла транспортная компания, водитель которой оставил грузовик на неохраняемой парковке вблизи Бурга (земля Саксония-Анхальт). Как пишет издание, он, по всей видимости, решил переночевать в отеле и оставил транспорт без присмотра.

Неизвестные вскрыли грузовой отсек и похитили несколько ящиков с патронами — воры украли около 10 тыс. патронов для пистолетов, 9,9 тыс. холостых патронов для автоматов и дымовые гранаты. Пропажу обнаружили только на следующий день, когда груз доставили в ближайшую казарму. Минобороны заявило, что эта кража является серьезным инцидентом и отметило, что такие боеприпасы не должны попасть в чужие руки.

Источники в Бундесвере сообщили Der Spiegel, что кража, скорее всего, была спланированной. Сотрудники правоохранительных органов расследуют преступление.

В октябре в Великобритании неизвестные перерезали проволочное ограждение на военной базе Ларкхилл в Уилтширеи и похитили топливо из автоцистерны гражданского подрядчика.

Происшествие последовало за аналогичным случаем на крупнейшей авиабазе страны Брайз-Нортон, куда летом проникли пропалестинские активисты и повредили самолеты-заправщики.