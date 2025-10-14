 Перейти к основному контенту
Общество
0

Из ботанического сада в Германии украли самый вонючий цветок в мире

Из ботанического сада в Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире

В ботаническом саду «Ромбергпарк» в немецком городе Дортмунд неизвестные украли клубень цветка аморфофаллуса титанического (Amorphophallus titanum), который считается самым вонючим цветком в мире — во время своего цветения он источает сильный запах падали. Об этом сообщает Spiegel.

Неизвестные выкопали из горшка клубень редкого цветка, который назвали «Давид», весом 20-30 кг. Ботанический сад подал жалобу, сообщил Spiegel со ссылкой на администрацию города.

«Кража «Давида» стала для нас тяжелым ударом. Многие жители Дортмунда ждали следующего цветения. Мы надеемся, что воры пожалеют о своем решении и вернут «Давида», — подчеркнул сотрудник ботанического сада, добавив, что «потеря для ботанического сада и города Дортмунда «огромна».

В США украли жесткие диски с невыпущенной музыкой Бейонсе
Общество
Бейонсе

По данным властей Дортмунда, во время цветения растения в 2018 и 2021 годах в ботанический сад приезжали тысячи посетителей.

Amorphophallus titanum — уникальное растение, отличающееся редким и кратковременным цветением: оно происходит раз в несколько лет и длится всего несколько дней. При этом оно обладает самым крупным соцветием в мире и источает интенсивный запах разлагающейся плоти. Этот специфический аромат служит для привлечения насекомых-опылителей, которые в естественной среде откладывают яйца в падаль.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Дортмунд Германия цветы кража
