Еще два российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Магаса и Нальчика временно остановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Об этом он написал в 02:47 мск.

Кореняко отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения также действуют в аэропортах Владикавказа, Грозного и Тамбова.

В российских аэропортах периодически вводят запрет на полеты на фоне угроз атак беспилотников. Накануне вечером ограничения также ввели в аэропорту Сочи. Они сохранялись менее часа — с 22:51 до 23:43 мск.