Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Аэропорты Магаса и Нальчика временно остановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Об этом он написал в 02:47 мск.
Кореняко отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения также действуют в аэропортах Владикавказа, Грозного и Тамбова.
В российских аэропортах периодически вводят запрет на полеты на фоне угроз атак беспилотников. Накануне вечером ограничения также ввели в аэропорту Сочи. Они сохранялись менее часа — с 22:51 до 23:43 мск.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили