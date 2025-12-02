Три российских аэропорта временно ограничили полеты
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Тамбова приостановили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Кореняко отметил, что приостановка приема и отправки рейсов необходима для обеспечения безопасности полетов. Об ограничениях он сообщил в 02:17 мск.
Накануне вечером ограничения на полеты также ввели в аэропорту Сочи. Меры продержались менее часа — с 22:51 до 23:43 мск.
В российских аэропортах периодически вводят запрет на полеты на фоне угроз атак беспилотников.
