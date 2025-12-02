 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Три российских аэропорта временно ограничили полеты

Аэропорты Грозного, Владикавказа и Тамбова временно ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Тамбова приостановили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кореняко отметил, что приостановка приема и отправки рейсов необходима для обеспечения безопасности полетов. Об ограничениях он сообщил в 02:17 мск.

Накануне вечером ограничения на полеты также ввели в аэропорту Сочи. Меры продержались менее часа — с 22:51 до 23:43 мск.

Аэропорт Сочи временно ограничил полеты
Политика
Фото:Алексей Смышляев / ТАСС

В российских аэропортах периодически вводят запрет на полеты на фоне угроз атак беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Александра Озерова
Грозный Владикавказ Тамбов аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Аэропорт Сочи временно ограничил полеты
Политика
В четырех аэропортах России ввели ограничения на полеты
Политика
Аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 02:57 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 02:57
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 03:03
Карл III лишил принца Эндрю последних королевских титулов Общество, 03:02
ABC News узнал, по какому вопросу США и Украина не достигли прогресса Политика, 02:46
Три российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 02:27
Путину доложили о начале операции по занятию города Гуляйполе Политика, 02:19
FT заметила подготовку Киевом экономики к двум путям развития конфликта Экономика, 01:48
Фон дер Ляйен сообщила о прогрессе в разработке мирного плана ЕС Политика, 01:45
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин назвал конфликт на Украине «трагедией украинского народа» Политика, 01:10
Кулеба предупредил о «долгой войне» без неприятной сделки Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Путин рассказал о задаче группировки войск «Север» Политика, 00:48
Путин заявил, что Россия наращивает давление по всей линии фронта Политика, 00:22
Волчанск: основные факты о городе, роль в военных действиях База знаний, 00:15
Покровск: почему этот город важен для армий России и Украины База знаний, 00:10