Общество
0

Ученые допустили «супервзрыв» на Солнце

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

На Солнце накапливается энергия, которая может привести к мощной вспышке, предположили астрономы из лаборатории солнечной астрономии РАН. По их наблюдениям, на звезде появился крупный комплекс пятен, по площади составляющий около 60% от размеров самых крупных из тех, что были зафиксированы в этом веке. 

По словам ученых, такое несоответствие размера пятен и их активности может означать, что там происходит накопление энергии, которое впоследствии может высвободиться в «супервзрыв».

«Тут всерьез есть план войти в историю и копится энергия для супервзрыва», — предположили ученые и отметили, что прогноз не является точным.

Новую мощную вспышку на Солнце ученые назвали «полным безумием для науки»
Общество
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Сверхмощная вспышка класса Х (X1.9) произошла утром 1 декабря спустя две недели после другой вспышки того же класса. Астрономы отметили, что эта ситуация является «полным безумием», так как взрывы случились на одном и том же участке, который «формирует всю экстремальную солнечную активность последние 2 месяца».

