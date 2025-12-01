Ученые допустили «супервзрыв» на Солнце
На Солнце накапливается энергия, которая может привести к мощной вспышке, предположили астрономы из лаборатории солнечной астрономии РАН. По их наблюдениям, на звезде появился крупный комплекс пятен, по площади составляющий около 60% от размеров самых крупных из тех, что были зафиксированы в этом веке.
По словам ученых, такое несоответствие размера пятен и их активности может означать, что там происходит накопление энергии, которое впоследствии может высвободиться в «супервзрыв».
«Тут всерьез есть план войти в историю и копится энергия для супервзрыва», — предположили ученые и отметили, что прогноз не является точным.
Сверхмощная вспышка класса Х (X1.9) произошла утром 1 декабря спустя две недели после другой вспышки того же класса. Астрономы отметили, что эта ситуация является «полным безумием», так как взрывы случились на одном и том же участке, который «формирует всю экстремальную солнечную активность последние 2 месяца».
