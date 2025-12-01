 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Wise предупредил о блокировке карт россиян без европейского ВНЖ

Wise: карты россиян без европейского ВНЖ или гражданства будут заблокированы
Сюжет
Война санкций
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Британский платежный сервис Wise предупредил, что заблокирует карты граждан России и Белоруссии, у которых нет вида на жительство (ВНЖ) или гражданства в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.

Карты будут заблокированы с февраля 2026 года. Решение связали с 19-м пакетом санкций Евросоюза, вступившим в силу 23 октября.

«Новое постановление запрещает прямое или косвенное предоставление платежных услуг гражданам России/Белоруссии или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, зарегистрированным в России», — пояснили в Wise.

Банк Revolut начал закрывать счета некоторых россиян
Экономика
Фото:David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Чтобы разблокировать карту, россияне и белорусы должны подтвердить наличие ВНЖ или гражданства любой из стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии. Документы необходимо предоставить до 30 января 2026 года, их будут рассматривать в течение пяти рабочих дней.

Если пользователи не могут предоставить эти документы, они потеряют возможность пользоваться картой Wise. При этом россияне и белорусы смогут отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги, но лишатся возможности использовать физические и цифровые карты для покупок в магазинах или онлайн, cнимать наличные в банкомате, оплачивать подписки с помощью реквизитов карты.

В начале ноября закрывать счета российских клиентов без европейского гражданства или ВНЖ начал европейский цифровой банк Revolut. Эти меры также связали с санкциями Евросоюза.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
платежная система блокировка россияне Банковские карты Великобритания
Материалы по теме
ЦБ Армении разъяснил порядок обмена данными о счетах с Россией
Финансы
Банк Revolut начал закрывать счета некоторых россиян
Экономика
У части клиентов ВТБ заблокировали карты в результате технического сбоя
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 22:27 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 22:27
ФНС объяснила порядок учета платежей по налогам без пени Общество, 22:27
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
Герасимов доложил Путину о взятии Покровска и Волчанска Политика, 22:21
Wise предупредил о блокировке карт россиян без европейского ВНЖ Финансы, 22:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:20
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 22:19
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В Европе появился «посол по навозу» после отказа от российских удобрений Политика, 22:03
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» возглавил «Ротор» Спорт, 22:00
КТК сообщил об отгрузке нефти с одного причала после атаки Политика, 21:48
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Махачкалинское «Динамо» после отмены двух голов сыграло вничью с «Сочи» Спорт, 21:40
Костин назвал причины укрепления рубля Экономика, 21:39