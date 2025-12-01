Wise предупредил о блокировке карт россиян без европейского ВНЖ

Wise: карты россиян без европейского ВНЖ или гражданства будут заблокированы

Фото: Shutterstock

Британский платежный сервис Wise предупредил, что заблокирует карты граждан России и Белоруссии, у которых нет вида на жительство (ВНЖ) или гражданства в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.

Карты будут заблокированы с февраля 2026 года. Решение связали с 19-м пакетом санкций Евросоюза, вступившим в силу 23 октября.

«Новое постановление запрещает прямое или косвенное предоставление платежных услуг гражданам России/Белоруссии или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, зарегистрированным в России», — пояснили в Wise.

Чтобы разблокировать карту, россияне и белорусы должны подтвердить наличие ВНЖ или гражданства любой из стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии. Документы необходимо предоставить до 30 января 2026 года, их будут рассматривать в течение пяти рабочих дней.

Если пользователи не могут предоставить эти документы, они потеряют возможность пользоваться картой Wise. При этом россияне и белорусы смогут отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги, но лишатся возможности использовать физические и цифровые карты для покупок в магазинах или онлайн, cнимать наличные в банкомате, оплачивать подписки с помощью реквизитов карты.

В начале ноября закрывать счета российских клиентов без европейского гражданства или ВНЖ начал европейский цифровой банк Revolut. Эти меры также связали с санкциями Евросоюза.