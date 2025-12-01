 Перейти к основному контенту
Общество
0

Минздрав разрешил лечить рубцы гортани сфероидами из жира пациента

Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Минздрав России разрешил производство и применение индивидуального биомедицинского клеточного продукта для лечения отоларингологических заболеваний у взрослых. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Разрешенный Минздравом препарат «Сфероиды из аутологичных мезенхимиальных стромальных клеток, выделенных из жировой ткани человека» производится Сеченовским университетом. Он создается на основе собственных клеток пациента, взятых из жировой ткани, и предназначен для лечения взрослых с перфорацией барабанной перепонки, рубцами гортани и бороздами голосовых складок.

В Минздраве объяснили, что противораковые вакцины не являются панацеей
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Данный биомедицинский клеточный продукт предназначен для применения в соответствии с индивидуальным медицинским назначением и специально изготовляемым для конкретного пациента непосредственно в медицинской организации, в которой производится такой биомедицинский клеточный продукт», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» от 2016 года, биомедицинский клеточный продукт представляет собой комбинированный препарат, состоящий из одной или нескольких линий живых клеток и вспомогательных компонентов. В его состав также могут входить зарегистрированные лекарственные средства, фармацевтические субстанции или медицинские изделия.

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований первого в стране биомедицинского клеточного продукта в 2021 году. Он предназначен для восстановления хряща коленного сустава.

В январе 2024 года Минздрав зарегистрировал первый в России БМКП под торговым названием «Изитенс» производства компании «Генериум». Он предназначен для лечения повреждений хряща коленного сустава.

Как работает «Изитенс»

У пациента берут 3–4 грамма здоровой хрящевой ткани, из нее выращивают новые хондроциты (клетки хряща) в виде трехмерных структур-сфероидов, которые затем в течение 4–8 недель имплантируют обратно в дефект хряща площадью до 10 см². Это персонализированный продукт — делается индивидуально для каждого пациента из его собственных клеток, что исключает риск отторжения.

