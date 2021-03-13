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Минздрав впервые разрешил исследовать биомедицинский клеточный продукт

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований первого в стране биомедицинского клеточного продукта. Он должен помочь в восстановлении хряща коленного сустава, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщили РБК в Минздраве

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными. Он способен заменить поврежденную ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования», — сказал Мурашко.

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Фото:Rui Vieira / PA Wire / PA Images / ТАСС

Глава Минздрава отметил, что это первый биомедицинский клеточный продукт, поданный на госрегистрацию в России. «Уверен, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет расти», — добавил Мурашко.

Разрешение на клиническое исследование было выдано на основании результатов биомедицинской экспертизы, проведенной экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения в соответствии с федеральном «О биомедицинских клеточных продуктов», который был принят в 2016 году.

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