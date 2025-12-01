Белоруссия обвинила Литву из-за упавшего в Гродно дрона
МИД Белоруссии обвинил Литву в запуске дрона на территорию Польши через белорусскую территорию. Об этом сообщили в белорусском МИДе.
Накануне, 30 ноября, из Лаздийского района Литвы вылетел беспилотник и упал в черте города Гродно, говорится в сообщении.
«Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствует, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы», — сообщили в МИДе.
Минск расценил эти действия как провокацию как против Белоруссии, так и против Польши.
В связи с этим 1 декабря в МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикаса Вилканецаса. Ему выразили протест в связи с нарушением государственной границы.
В конце июня в Белоруссии сообщили о предотвращении операции по атаке на стратегические объекты страны с помощью дронов. По информации телеканала ОНТ, спецоперация «Гарпун» продолжалась 732 дня. В результате сотрудникам КГБ удалось найти организатора удара, он находился в другой стране.
Весной 2024 года в КГБ сообщили о предотвращении ударов боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. В ведомстве тогда отметили, что «радикалы» в Литве и Польше производят боевые дроны для ударов по ключевым объектам Белоруссии. Литва опровергла обвинения и назвала заявления полной дезинформацией.
