Белоруссия обвинила Литву из-за упавшего в Гродно дрона

МИД Белоруссии обвинил Литву в запуске дрона на территорию Польши через белорусскую территорию. Об этом сообщили в белорусском МИДе.

Накануне, 30 ноября, из Лаздийского района Литвы вылетел беспилотник и упал в черте города Гродно, говорится в сообщении.

«Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флеш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствует, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы», — сообщили в МИДе.

Минск расценил эти действия как провокацию как против Белоруссии, так и против Польши.

В связи с этим 1 декабря в МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикаса Вилканецаса. Ему выразили протест в связи с нарушением государственной границы.

В конце июня в Белоруссии сообщили о предотвращении операции по атаке на стратегические объекты страны с помощью дронов. По информации телеканала ОНТ, спецоперация «Гарпун» продолжалась 732 дня. В результате сотрудникам КГБ удалось найти организатора удара, он находился в другой стране.

Весной 2024 года в КГБ сообщили о предотвращении ударов боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. В ведомстве тогда отметили, что «радикалы» в Литве и Польше производят боевые дроны для ударов по ключевым объектам Белоруссии. Литва опровергла обвинения и назвала заявления полной дезинформацией.