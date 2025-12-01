Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге превысило 150 человек
При пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге погиб 151 человек, сообщила South China Morning Post (SCMP). Накануне газета писала о 146 погибших.
Сотрудники полиции обнаружили еще пять тел 1 декабря. Более 30 человек числятся пропавшими без вести.
Газета также сообщила, что на месте пожара обнаружили некачественные защитные сетки с дефектными огнезащитными свойствами. По заявлению властей, семь из 20 взятых образцов защитных сеток не соответствовали стандартам огнестойкости.
Предварительное расследование показало, что после повреждений, нанесенных тайфуном в июле, некоторые сетки снаружи лесов были заменены более дешевым, неогнестойким материалом, передает SCMP.
Пожар начался в среду, 26 ноября, в одном из высотных зданий комплекса. В ЖК проживали около 4,8 тыс. человек. Вскоре огонь охватил семь из восьми башен, полностью потушить его удалось только 28 ноября.
Окончательная причина пожара пока не установлена. Полиция арестовала 12 мужчин и женщину по подозрению в непредумышленном убийстве, среди которых были генеральный подрядчик, инженер-консультант и субподрядчик компании, устанавливавшей строительные леса.
