 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Стомахина и Елизарова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Борис Стомахин
Борис Стомахин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Журналиста Бориса Стомахина (признан в России иноагентом) и бывшего соратника Бориса Немцова Павла Елизарова (признан в России иноагентом) оштрафовали на 50 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Стомахина и Елизарова привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Такое решение принял Бутырский районный суд Москвы.

Как отметили в публикации пресс-службы, Борис Стомахин является членом «Комитета за рабочую демократию и социализм» и участником организаций фонда Free Russia Foundation (признан Минюстом нежелательной организацией, внесен в список экстремистских организаций). Кроме того, Стомахин внесен в перечень террористов и экстремистов.

Про Елизарова в публикации уточнили, что он является участником организации «Ассоциация свободных россиян» (признана нежелательной организацией).

Юлию Таратуту оштрафовали по статье о порядке деятельности иноагента
Политика
Юлия Таратута

Борис Стомахин известен как сторонник независимой Чечни. Он издавал газету «Радикальная политика» (отдельные ее номера внесены в список экстремистских материалов). Стомахин был несколько раз судим: в 2007 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за призывы к терроризму, в 2014 году — к шести с половиной годам за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности, в 2015-м — к семи годам за призывы к терроризму. Он отбыл за решеткой два срока, вышел на свободу в 2019 году.

В 2024 году против Стомахина возбудили дело о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса).

Павел Елизаров — программист, политический активист и блогер. Был соратником Бориса Немцова. В 2012 году Елизаров покинул Россию. Минюст внес его в реестр иностранных агентов в июле 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
иноагенты штраф Москва
Материалы по теме
Антона Долина заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах
Политика
Монеточку в третий раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политика
На политолога Маркова составили протокол о нарушении закона об иноагентах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 15:37 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 15:37
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Белоруссия обвинила Литву в запуске дрона в Польшу Политика, 16:23
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Псковские таможенники передали Минобороны изъятые на границе автомобили Общество, 16:13
Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома Дискуссионный клуб, 16:11
Airbus столкнулся с новой проблемой качества на самолетах Бизнес, 16:10
В Минске выразили протест Литве из-за запуска дрона над Белоруссией Политика, 16:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Ведущую из ЮАР арестовали за попытку участия в боях на Украине Политика, 16:08
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 16:03
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:02
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Инвесторы за месяц вывели из биткоин-ETF в США $3,5 млрд Крипто, 16:00
Семье Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда Спорт, 15:58
Reuters выяснил средний возраст украинских военных Политика, 15:57