Стомахина и Елизарова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Журналиста Бориса Стомахина (признан в России иноагентом) и бывшего соратника Бориса Немцова Павла Елизарова (признан в России иноагентом) оштрафовали на 50 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Стомахина и Елизарова привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Такое решение принял Бутырский районный суд Москвы.
Как отметили в публикации пресс-службы, Борис Стомахин является членом «Комитета за рабочую демократию и социализм» и участником организаций фонда Free Russia Foundation (признан Минюстом нежелательной организацией, внесен в список экстремистских организаций). Кроме того, Стомахин внесен в перечень террористов и экстремистов.
Про Елизарова в публикации уточнили, что он является участником организации «Ассоциация свободных россиян» (признана нежелательной организацией).
Борис Стомахин известен как сторонник независимой Чечни. Он издавал газету «Радикальная политика» (отдельные ее номера внесены в список экстремистских материалов). Стомахин был несколько раз судим: в 2007 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за призывы к терроризму, в 2014 году — к шести с половиной годам за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности, в 2015-м — к семи годам за призывы к терроризму. Он отбыл за решеткой два срока, вышел на свободу в 2019 году.
В 2024 году против Стомахина возбудили дело о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса).
Павел Елизаров — программист, политический активист и блогер. Был соратником Бориса Немцова. В 2012 году Елизаров покинул Россию. Минюст внес его в реестр иностранных агентов в июле 2025 года.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили