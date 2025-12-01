Стомахина и Елизарова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Борис Стомахин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Журналиста Бориса Стомахина (признан в России иноагентом) и бывшего соратника Бориса Немцова Павла Елизарова (признан в России иноагентом) оштрафовали на 50 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Стомахина и Елизарова привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Такое решение принял Бутырский районный суд Москвы.

Как отметили в публикации пресс-службы, Борис Стомахин является членом «Комитета за рабочую демократию и социализм» и участником организаций фонда Free Russia Foundation (признан Минюстом нежелательной организацией, внесен в список экстремистских организаций). Кроме того, Стомахин внесен в перечень террористов и экстремистов.

Про Елизарова в публикации уточнили, что он является участником организации «Ассоциация свободных россиян» (признана нежелательной организацией).

Борис Стомахин известен как сторонник независимой Чечни. Он издавал газету «Радикальная политика» (отдельные ее номера внесены в список экстремистских материалов). Стомахин был несколько раз судим: в 2007 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за призывы к терроризму, в 2014 году — к шести с половиной годам за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности, в 2015-м — к семи годам за призывы к терроризму. Он отбыл за решеткой два срока, вышел на свободу в 2019 году.

В 2024 году против Стомахина возбудили дело о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса).

Павел Елизаров — программист, политический активист и блогер. Был соратником Бориса Немцова. В 2012 году Елизаров покинул Россию. Минюст внес его в реестр иностранных агентов в июле 2025 года.