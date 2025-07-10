Нидерланды выделят €300 млн на восстановление Украины
Власти Нидерландов в течение двух лет выделят €300 млн на восстановление Украины и укрепление ее экономики. Об этом сообщил министр иностранных дел Каспар Велдкамп на конференции по восстановлению Украины в Риме, его речь опубликована на сайте правительства.
Из общей суммы €30 млн направят на поддержку голландских компаний и организаций, задействованных в проектах по восстановлению Украины, еще €52 млн планируют потратить в 2025 году на восстановление энергетической и водной инфраструктуры, а €4 млн пойдут на строительство нового отделения Детской больницы во Львове. Еще €20 млн направят на укрепление кибербезопасности.
Выделенные средства входят в рамки ранее утвержденного пакета невоенной помощи Украине объемом более €500 млн.
В марте премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что власти Нидерландов намерены создать резерв в размере €3,5 млрд для поддержки Украины в 2026 году. Аналогичную сумму власти страны уже выделили на помощь Киеву на 2025 год. Схоф уточнил, что €700 млн из них пойдут на закупку беспилотников.
Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.
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