Нидерланды выделят €300 млн на восстановление Украины

Каспар Велдкамп (Фото: Tingshu Wang / Getty Images)

Власти Нидерландов в течение двух лет выделят €300 млн на восстановление Украины и укрепление ее экономики. Об этом сообщил министр иностранных дел Каспар Велдкамп на конференции по восстановлению Украины в Риме, его речь опубликована на сайте правительства.

Из общей суммы €30 млн направят на поддержку голландских компаний и организаций, задействованных в проектах по восстановлению Украины, еще €52 млн планируют потратить в 2025 году на восстановление энергетической и водной инфраструктуры, а €4 млн пойдут на строительство нового отделения Детской больницы во Львове. Еще €20 млн направят на укрепление кибербезопасности.

Выделенные средства входят в рамки ранее утвержденного пакета невоенной помощи Украине объемом более €500 млн.

Вельдкамп объяснил это решение тем, что «экономика и общество Украины должны оставаться на плаву, потому что это помогает стране в ее борьбе».

В марте премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что власти Нидерландов намерены создать резерв в размере €3,5 млрд для поддержки Украины в 2026 году. Аналогичную сумму власти страны уже выделили на помощь Киеву на 2025 год. Схоф уточнил, что €700 млн из них пойдут на закупку беспилотников.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.