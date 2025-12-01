В Краснодаре сотрудницу хлебозавода осудили на 21 год за убийство коллег
Краснодарский краевой суд вынес приговор Елене Белашовой, сотруднице «Краснодарского хлебозавода №6». Она признана виновной в убийстве двух коллег и покушении на убийство директора предприятия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
3 июля 2024 года Белашова пришла в гости к начальнице отдела сбыта вместе со своей коллегой. Угрожая и применяя насилие, обвиняемая заставила женщин принять нейролептик, что привело к их гибели. Перед смертью одна из жертв по принуждению позвонила директору завода, попросив о помощи и сообщив адрес.
Директор сочла звонок странным, но приехала по указанному адресу, предварительно сообщив о ситуации знакомой. В квартире Белашова напала на директора — связала ей руки, закрыла рот и попыталась задушить электрическим шнуром. Завершить преступление ей помешало активное сопротивление женщины и появление знакомого потерпевшей, который приехал по адресу по просьбе ее подруги. Подсудимая распылила в лицо директора перцовый баллончик и попыталась выдать себя за жертву.
В СУ СКР уточнили, что фигурантка решила убить двух своих коллег и начальницу из-за личной неприязни, возникшей в связи с выполнением трудовых обязанностей
Белашова вину не признала. Суд назначил ей 21 год лишения свободы в колонии общего режима и дополнительное ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Москве был арестован мужчина, обвиняемый в убийстве коллеги. По версии следствия, 30 сентября обвиняемый нанес своей начальнице в отделении банка на Автозаводской улице не менее двух ножевых ранений. Женщина, занимавшая должность заместителя руководителя филиала, скончалась на месте. В прокуратуре сообщили, что преступление было совершено на почве личной неприязни.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили