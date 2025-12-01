 Перейти к основному контенту
Общество
В Краснодаре сотрудницу хлебозавода осудили на 21 год за убийство коллег

Краснодарский краевой суд вынес приговор Елене Белашовой, сотруднице «Краснодарского хлебозавода №6». Она признана виновной в убийстве двух коллег и покушении на убийство директора предприятия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

3 июля 2024 года Белашова пришла в гости к начальнице отдела сбыта вместе со своей коллегой. Угрожая и применяя насилие, обвиняемая заставила женщин принять нейролептик, что привело к их гибели. Перед смертью одна из жертв по принуждению позвонила директору завода, попросив о помощи и сообщив адрес.

Директор сочла звонок странным, но приехала по указанному адресу, предварительно сообщив о ситуации знакомой. В квартире Белашова напала на директора — связала ей руки, закрыла рот и попыталась задушить электрическим шнуром. Завершить преступление ей помешало активное сопротивление женщины и появление знакомого потерпевшей, который приехал по адресу по просьбе ее подруги. Подсудимая распылила в лицо директора перцовый баллончик и попыталась выдать себя за жертву.

В СУ СКР уточнили, что фигурантка решила убить двух своих коллег и начальницу из-за личной неприязни, возникшей в связи с выполнением трудовых обязанностей

Белашова вину не признала. Суд назначил ей 21 год лишения свободы в колонии общего режима и дополнительное ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве мужчину
Общество

Ранее в Москве был арестован мужчина, обвиняемый в убийстве коллеги. По версии следствия, 30 сентября обвиняемый нанес своей начальнице в отделении банка на Автозаводской улице не менее двух ножевых ранений. Женщина, занимавшая должность заместителя руководителя филиала, скончалась на месте. В прокуратуре сообщили, что преступление было совершено на почве личной неприязни.

