Путин раскрыл, когда вступит в силу безвизовый режим для граждан Китая
Безвизовый режим для граждан Китая, которые посещают Россию, вступит в силу в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами делегаций — участниками заседания Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
«С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, также отвечая на вопрос о сроках, заявил о том, что безвизовый режим введут «очень быстро».
«Президент говорил об этом. Сейчас будут завершены все необходимые приготовления, это будет сделано», — передает его слова «РИА Новости».
В середине сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для граждан России, направляющихся в Китай. Эксперимент будет действовать год — до 14 сентября 2026 года.
Теперь для поездки в КНР россиянам необходим только действующий заграничный паспорт. Находиться в стране без визы граждане России смогут до 30 дней. Китай стал 23-й страной, в которой туристы из России могут находиться без разрешительных документов в течение месяца.
В начале сентября, до введения безвизового режима, соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии Александр Мусихин рассказал РБК, что введение безвизового режима с Китаем на 25% увеличит туристический поток в Россию, даже несмотря на завершение летнего периода. По его словам, отсутствие необходимости заполнять бумажные документы для получения визы сэкономит время и средства китайских туристов.
В начале октября Путин сказал, что про решение ввести безвизовый режим для туристов из Китая будет объявлено в ближайшее время.
