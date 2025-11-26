 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Очереди на китайской границе объяснили ростом желающих из-за безвиза

«Спектрум»: долгие проверки на китайских КПП связаны с высоким пассажиропотоком
Фото: Zhang Dawei / XinHua / Global Look Press
Фото: Zhang Dawei / XinHua / Global Look Press

Очереди на границе России и Китая, а также длительные проверки связаны с увеличением нагрузки на контрольно-пропускные пункты после отмены визового режима, сообщили РБК в пресс-службе туроператора «Спектрум».

«Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ — это приграничные города, куда приезжают путешественники на наземном транспорте из близлежащих городов России. За последнее время их поток увеличился в разы из-за отмены виз в Китай. По этой причине на границе образовываются большие очереди», — рассказали РБК.

По информации «Спектрума», на острове Хайнань подобная ситуация сложилась по той же причине. В пресс-службе туроператора подчеркнули, что задержки носят «организационный характер» и обусловлены большим пассажиропотоком. Там ожидают, что Китай сможет сократить время ожидания на границе после адаптации инфраструктуры и оптимизации процедур.

Путин заявил об эпохе наилучших в истории отношений с Китаем
Политика
Владимир Путин и Ли Цян

Ранее телеграм-канал Baza сообщил об усилении досмотров на китайской границе. По его данным, самой напряженной оказалась ситуация в городах Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и на острове Хайнань — там время прохождения пограничного контроля выросло до двух — двух с половиной часов. Кроме того, как пишет Baza, у некоторых российских туристов изымали вещи и лекарства, купленные в Китае.

С 15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян в Китае. Он будет действовать год — до 14 сентября 2026 года. В этот период для поездки в КНР гражданам России будет необходим только действующий заграничный паспорт. Находиться в стране без визы они смогут до 30 дней.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Россия Китай туризм безвизовый режим
Материалы по теме
Премьер Черногории анонсировал ограничения виз для россиян по образцу ЕС
Политика
Египет повысит стоимость виз почти вдвое
Политика
Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 15:30 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 15:30
«Биткоин показал себя плохо». Прогнозы по крипторынку на декабрь Крипто, 15:54
Почему стиль управления, который привел к успеху, начинает мешать Образование, 15:52
Как предпринимательство будет стимулировать развитие малых городов Отрасли, 15:52
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей Общество, 15:50
Идеи для криптопроектов на 2026 год. На что инвесторы готовы дать деньги Крипто, 15:48
Порвавшего «кресты» после двух игр за «Рубин» футболиста прооперировали Спорт, 15:45
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Бывший менеджер «Аэрофлота» получил девять лет за растрату 3,8 млрд руб. Бизнес, 15:35
Клуб Басты Gazgolder объявил о закрытии после 20 лет работы Технологии и медиа, 15:35
Лукашенко назвал условие успешных переговоров с США по мирному плану Политика, 15:31
Что дает соглашение об утилизации плутония и что с ним происходит сегодня База знаний, 15:29
Tenet назвал причину сокращения комплектаций у кроссовера T7 Авто, 15:27
В суде сообщили, что подозреваемые хотели отравить Соловьева пиццей Политика, 15:27
Акции НКХП обвалились на 7% на заявлении замглавы МИДа по зерновой сделке Инвестиции, 15:24