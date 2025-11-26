Очереди на китайской границе объяснили ростом желающих из-за безвиза
Очереди на границе России и Китая, а также длительные проверки связаны с увеличением нагрузки на контрольно-пропускные пункты после отмены визового режима, сообщили РБК в пресс-службе туроператора «Спектрум».
«Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ — это приграничные города, куда приезжают путешественники на наземном транспорте из близлежащих городов России. За последнее время их поток увеличился в разы из-за отмены виз в Китай. По этой причине на границе образовываются большие очереди», — рассказали РБК.
По информации «Спектрума», на острове Хайнань подобная ситуация сложилась по той же причине. В пресс-службе туроператора подчеркнули, что задержки носят «организационный характер» и обусловлены большим пассажиропотоком. Там ожидают, что Китай сможет сократить время ожидания на границе после адаптации инфраструктуры и оптимизации процедур.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил об усилении досмотров на китайской границе. По его данным, самой напряженной оказалась ситуация в городах Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и на острове Хайнань — там время прохождения пограничного контроля выросло до двух — двух с половиной часов. Кроме того, как пишет Baza, у некоторых российских туристов изымали вещи и лекарства, купленные в Китае.
С 15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян в Китае. Он будет действовать год — до 14 сентября 2026 года. В этот период для поездки в КНР гражданам России будет необходим только действующий заграничный паспорт. Находиться в стране без визы они смогут до 30 дней.
