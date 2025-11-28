 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Форум «Россия зовет!»⁠,
0

ВТБ назвал размер кешбэка, который россияне получили за 2025 год

ВТБ: банки начислят клиентам 450–500 млрд руб. кешбэка в 2025 году
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

За 2025 год банки начислят клиентам от 450 млрд до 500 млрд руб. кешбэка, следует из прогноза ВТБ. Об этом сообщил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», РБК ознакомился с результатами исследования.

По данным ВТБ, в 2026 году банки будут менять подходы к начислению кешбэка. Они будут переходить к более персонализированным и экономически эффективным моделям, ориентированным на лояльных и транзакционно активных клиентов.

Так, банки начнут активно внедрять модели машинного обучения, которые анализируют транзакционную активность клиента, его финансовые привычки и периодичность трат, чтобы предлагать наиболее релевантные категории кешбэков.

Также банки начнут вводить персонализированные предложения категорий и процентов кешбэка, основанные на общей доходности клиента для банка, — активные пользователи смогут рассчитывать на дополнительные категории и повышенный кешбэк.

Помимо этого, по прогнозу ВТБ, усилится тренд на использование игровых механик для повышения вовлеченности клиентов. Банки планируют предлагать клиентам не только программы лояльности, но и специальные предложения от партнеров.

Бонус за траты: откуда берется кешбэк и стоит ли его игнорировать
Стиль
Фото:Shutterstock

Брейтенбихер отметил, что пользователи программ лояльности ждут не просто кешбэк, а индивидуальный подход и новые предложения. «Сегодня выигрывает тот банк, который умеет быть на шаг впереди, понимать мотивы клиента и действовать точечно. Персонализация становится стратегией долгосрочных отношений — именно она задаст направление развития лояльности в следующем году», — сказал он.

Кешбэк — это возврат некоторой части расходов на оплату товаров и услуг. Дословно cashback с английского переводится как «возврат наличных средств». В качестве кешбэка также распространен возврат не только денег, но и начисление бонусных баллов и миль. По сути, кешбэк — это скидка на товары и услуги, которая предоставляется постфактум.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Александра Озерова
ВТБ «Россия зовет!» Россия зовет! программа лояльности Банки Кешбэк
Материалы по теме
Банки VS маркетплейсы: в чем суть конфликта между системами
Технологии и медиа
Набиуллина заявила, что банки «перегнули палку» в борьбе с мошенниками
Финансы
В ВТБ дали прогноз по изменению ставки на предстоящем заседании ЦБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 09:12 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 09:12
Малкин вошел в число претендентов на приз лучшему игроку сезона НХЛ Спорт, 09:38
Автобус «Аэроэкспресса» врезался в отбойник на съезде с М11 Общество, 09:38
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Четвертый аэропорт Северного Кавказа временно прекратил полеты Политика, 09:24
В офис Ермака пришли с обысками Политика, 09:23
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Нарушение и наказание. Почему в налоговых спорах игнорируется вопрос виныПодписка на РБК, 09:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Иордания обратилась к России из-за своих подданных, попавших в армию Политика, 09:11
В Южно-Сахалинске на рабочих рухнул ангар Общество, 09:05
ВТБ назвал размер кешбэка, который россияне получили за 2025 год Общество, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Власти подготовили план структурного изменения экономикиПодписка на РБК, 09:00
Обеление импорта из Китая меняет схемы селлеров. Умрет ли серая доставкаПодписка на РБК, 08:50
Кабул обсудил привлечение афганских мигрантов к сельхозработам в России Политика, 08:36