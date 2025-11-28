ВТБ назвал размер кешбэка, который россияне получили за 2025 год

Фото: Shutterstock

За 2025 год банки начислят клиентам от 450 млрд до 500 млрд руб. кешбэка, следует из прогноза ВТБ. Об этом сообщил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», РБК ознакомился с результатами исследования.

По данным ВТБ, в 2026 году банки будут менять подходы к начислению кешбэка. Они будут переходить к более персонализированным и экономически эффективным моделям, ориентированным на лояльных и транзакционно активных клиентов.

Так, банки начнут активно внедрять модели машинного обучения, которые анализируют транзакционную активность клиента, его финансовые привычки и периодичность трат, чтобы предлагать наиболее релевантные категории кешбэков.

Также банки начнут вводить персонализированные предложения категорий и процентов кешбэка, основанные на общей доходности клиента для банка, — активные пользователи смогут рассчитывать на дополнительные категории и повышенный кешбэк.

Помимо этого, по прогнозу ВТБ, усилится тренд на использование игровых механик для повышения вовлеченности клиентов. Банки планируют предлагать клиентам не только программы лояльности, но и специальные предложения от партнеров.

Брейтенбихер отметил, что пользователи программ лояльности ждут не просто кешбэк, а индивидуальный подход и новые предложения. «Сегодня выигрывает тот банк, который умеет быть на шаг впереди, понимать мотивы клиента и действовать точечно. Персонализация становится стратегией долгосрочных отношений — именно она задаст направление развития лояльности в следующем году», — сказал он.

Кешбэк — это возврат некоторой части расходов на оплату товаров и услуг. Дословно cashback с английского переводится как «возврат наличных средств». В качестве кешбэка также распространен возврат не только денег, но и начисление бонусных баллов и миль. По сути, кешбэк — это скидка на товары и услуги, которая предоставляется постфактум.