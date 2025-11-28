ВТБ назвал размер кешбэка, который россияне получили за 2025 год
За 2025 год банки начислят клиентам от 450 млрд до 500 млрд руб. кешбэка, следует из прогноза ВТБ. Об этом сообщил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», РБК ознакомился с результатами исследования.
По данным ВТБ, в 2026 году банки будут менять подходы к начислению кешбэка. Они будут переходить к более персонализированным и экономически эффективным моделям, ориентированным на лояльных и транзакционно активных клиентов.
Так, банки начнут активно внедрять модели машинного обучения, которые анализируют транзакционную активность клиента, его финансовые привычки и периодичность трат, чтобы предлагать наиболее релевантные категории кешбэков.
Также банки начнут вводить персонализированные предложения категорий и процентов кешбэка, основанные на общей доходности клиента для банка, — активные пользователи смогут рассчитывать на дополнительные категории и повышенный кешбэк.
Помимо этого, по прогнозу ВТБ, усилится тренд на использование игровых механик для повышения вовлеченности клиентов. Банки планируют предлагать клиентам не только программы лояльности, но и специальные предложения от партнеров.
Брейтенбихер отметил, что пользователи программ лояльности ждут не просто кешбэк, а индивидуальный подход и новые предложения. «Сегодня выигрывает тот банк, который умеет быть на шаг впереди, понимать мотивы клиента и действовать точечно. Персонализация становится стратегией долгосрочных отношений — именно она задаст направление развития лояльности в следующем году», — сказал он.
Кешбэк — это возврат некоторой части расходов на оплату товаров и услуг. Дословно cashback с английского переводится как «возврат наличных средств». В качестве кешбэка также распространен возврат не только денег, но и начисление бонусных баллов и миль. По сути, кешбэк — это скидка на товары и услуги, которая предоставляется постфактум.
