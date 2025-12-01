В четырех аэропортах России ввели ограничения на полеты

Аэропорты Краснодара (Пашковский), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Кореняко также уточнил, что ограничения для Пашковского считаются дополнительными, поскольку согласно действующему NOTAM (извещение для летного состава) аэропорт принимает регулярные рейсы только с 9:00 до 19:00 мск.

До этого принимать и отправлять рейсы перестали авиагавани Волгограда и Тамбова (Донское). Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Так, незадолго до закрытия краснодарского аэропорта оперативный штаб сообщил о повреждении вышки сотовой связи в Северском районе края. Это произошло в результате падения обломков дрона. Они также повредили три частных дома, никто не пострадал.