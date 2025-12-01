 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В четырех аэропортах России ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Краснодара (Пашковский), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Кореняко также уточнил, что ограничения для Пашковского считаются дополнительными, поскольку согласно действующему NOTAM (извещение для летного состава) аэропорт принимает регулярные рейсы только с 9:00 до 19:00 мск.

Над Ленинградской областью отразили атаку дронов
Политика

До этого принимать и отправлять рейсы перестали авиагавани Волгограда и Тамбова (Донское). Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Так, незадолго до закрытия краснодарского аэропорта оперативный штаб сообщил о повреждении вышки сотовой связи в Северском районе края. Это произошло в результате падения обломков дрона. Они также повредили три частных дома, никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация аэропорты
Материалы по теме
Росавиация назвала провокацией сообщения о закрытом небе над Внуково
Общество
Росавиация заявила о готовности к запуску всех закрытых аэропортов России
Политика
Росавиация раскрыла детали аварийной посадки самолета AZAL в Пулково
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 05:16 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 05:16
В четырех аэропортах России ввели ограничения на полеты Политика, 05:31
Трамп опроверг связь закрытия неба близ Венесуэлы с возможным ударом США Политика, 04:50
Над Ленинградской областью отразили атаку дронов Политика, 04:46
На Кубани обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи Политика, 04:45
Алиханов сообщил о выпуске в России свыше 50 моделей авто 20 брендов Общество, 04:12
Аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили полеты Политика, 04:07
Есть ли «эффект Долиной» для жилья и для певицы. Репортаж телеканала РБК Общество, 04:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В НАТО не исключили «упреждающий удар» против России из-за гибридных атак Политика, 03:59
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
В Северной Осетии и Ставропольском крае сообщили об угрозе атаки дронов Политика, 03:22
Трамп сообщил об отсутствии дедлайна для России и Украины Политика, 03:20
Заработок студенток на инвестициях оказался втрое выше, чем у студентов Общество, 03:05
WSJ назвала оставшийся нерешенным вопрос на переговорах Украины и США Политика, 03:05
В Таганроге объявили воздушную опасность Политика, 02:30