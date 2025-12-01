Аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили полеты

Аэропорты Волгограда и Тамбова (Донское) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, ранним утром 29 ноября волгоградская авиагавань временно перестала принимать и отправлять рейсы. Вскоре Минобороны отчиталось о пяти дронах, уничтоженных над регионом. В результате налета пострадали пять человек.