Аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили полеты
Аэропорты Волгограда и Тамбова (Донское) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, ранним утром 29 ноября волгоградская авиагавань временно перестала принимать и отправлять рейсы. Вскоре Минобороны отчиталось о пяти дронах, уничтоженных над регионом. В результате налета пострадали пять человек.
