Общество⁠,
0

Алиханов сообщил о выпуске в России свыше 50 моделей авто 20 брендов

Алиханов: в России выпускают более 50 моделей автомобилей свыше 20 брендов

В России на данный момент выпускается более 50 моделей автомобилей свыше 20 брендов, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает корреспондент РБК. В линейке присутствуют седаны, кроссоверы, пикапы, внедорожники с двигателями внутреннего сгорания, электромобили, гибриды и техника на газомоторном топливе.

Алиханов также сообщил об изменении структуры импорта новых автомобилей. Если в третьем квартале 2024 года доля ввоза частными лицами составляла около 37% (139,8 тыс. машин) от общего объема импорта новых автомобилей, то к концу третьего квартала текущего года она выросла до 76% (179,6 тыс.). Министр назвал это прямым показателем «ухода рынка в серый, нецивилизованный сегмент».

Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома
Политика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

По данным Алиханова, за десять месяцев 2025 года на российском рынке было продано 1,2 млн автомобилей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Он при этого отметил, что доля российских автомобилей выросла с 44% до 55%. Производство, однако, снизилось на 12% по сравнению с прошлым годов, составив более 677 тыс. машин. Алиханов отметил, что автопром сильно пострадал от санкций, и для его поддержки сформирован пакет мер, включая гранты на реинжиниринг и программы Фонда развития промышленности.

