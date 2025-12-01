Алиханов сообщил о падении рынка автопрома

За десять месяцев этого года было реализовано 1,2 млн автомобилей во всех сегментах, что на 22% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил глава Минпромторга

За десять месяцев 2025 года на российском рынке было реализовано 1,2 млн автомобилей во всех сегментах, этот показатель на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, передает корреспондент РБК.

В октябре было продано 183,4 тыс. новых автомобилей. «Это на 34% больше, чем в сентябре, и на 81,7% больше, чем в июне этого года», — сказал Алиханов журналистам в ходе брифинга.

Июнь был одним из самых низких по продажам в этом году. В частности, на продажах отразилась высокая ключевая ставка. Ноябрь к ноябрю в разрезе продаж отечественной техники при этом вырос примерно на 3%.

Доля автомобилей, произведенных в России, выросла: если за десять месяцев прошлого года она составляла около 44%, то в этом году достигла 55%.

«Рынок упал примерно на 22%, как я сказал. При этом надо отметить, что импорт падает на фоне некоторого роста продаж автомобилей российского производства», — пояснил министр.

За десять месяцев российские производители выпустили на конвейерах более 677 тыс. автомобилей, что примерно на 12% ниже показателей прошлого года.

Алиханов напомнил, что автопром стал одним из наиболее пострадавших от санкций сегментов. Для его поддержки был сформирован пакет мер, включая субсидирование НИОКР, гранты на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности (ФРП). Из 740 критических позиций в компонентах, определенных в начале работы, уже освоено больше половины.

Более 80% заводов, ранее принадлежавших иностранным компаниям, перезапущены, заявил Алиханов. Совокупные мощности перезапущенных площадок составляют 1,6 млн автомобилей. На них сохранено около 30 тыс. рабочих мест. За десять месяцев на перезапущенных площадках выпущено порядка 300 тыс. автомобилей, что в 1,4 раза больше, чем за десять месяцев 2024 года и на 8% больше, чем за весь прошлый год, уточнил он.

Согласно презентации Минпромторга, на сегодняшний день в России перезапущены площадки:

ООО «АГК» (Калужская обл., бывший Volkswagen), выпускает модели Tenet T4, T7, T8, T9;

ООО «Автомобильные технологии» (Калужская обл.), выпускает модель Haval M6;

ООО «Автозавод АГР» (Санкт-Петербург, бывший Hyundai), налажено производство моделей Solaris KRS, KRX и HC;

ООО «АГМ» (Санкт-Петербург, бывший General Motors);

АО МАЗ «Москвич» (Москва, бывш. Renault), выпускает модели «Москвич 3», «Москвич 3e», «Москвич 6» и «Москвич 8»;

ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (Тульская обл.), производит ряд моделей Haval — Jolion, Dargo, H3, H7, F7 new, F7X new;

АО «ЭВИА» (Липецкая обл.), локализованы гибридные автомобили и электромобили Voyah (Dream, Free, Passion), Evolute (i-SKY, i-SPACE, i-JET, i-JOY);

АО «Автотор» (Калининградская обл.), производит широкую гамму марок, включая Jetour (X70 plus, T2, Dashing), BAIC (U5 Plus, X35, X55, BJ40), SWM (G01/G01 °F, G05 Pro), Changan UNI-S; SOUEAST S09, Амберавто А5;

ООО «АИТ» (Ульяновская обл.) и ООО «Соллерс Алабуга» (респ. Татарстан): производят автомобили Sollers моделей ST6, ST8, ST9 и SP7.

Из презентации также следует, что в процессе перезапуска находятся площадки ООО «НЛА» (бывший завод Volkswagen в Нижегородской области) и ООО «Шушары-Авто» (бывший актив Toyota в Санкт-Петербурге).

Общий объем мер поддержки за три прошедших года составил порядка 260 млрд руб. Российские владельцы перезапущенных площадок вместе с индустриальными партнерами уже вложили порядка 115 млрд руб. В течение действия специнвестконтрактов они должны будут инвестировать в развитие еще около 350 млрд руб. Алиханов поставил перед отраслью задачу вернуться к 2030 году на докризисный уровень доли рынка автомобилей, собранных в России — порядка 80%.

О влиянии изменения методики расчета утильсбора для физлиц

Алиханов напомнил, что порядка 80% текущего парка легковых автомобилей в стране — это автомобили мощностью до 160 л.с., поэтому нововведения не коснутся абсолютного большинства.

При этом решение о переносе сроков вступления правил в силу с 1 ноября на 1 декабря было принято, чтобы дать возможность ввезти ранее заказанные автомобили по старым правилам. «Судя по тому, что писали мне, я так понимаю, что подавляющее большинство успело реализовать свои права», — заключил министр.

Алиханов обратил внимание на изменение структуры импорта: если в третьем квартале 2024 года доля ввоза частными лицами составляла около 37% (139,8 тыс. авто) от общего объема импорта новых автомобилей, то к концу третьего квартала текущего года этот показатель достиг 76% (179,6 тыс. авто). Министр охарактеризовал это как «прямой показатель ухода рынка в серый, нецивилизованный сегмент».

Директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов добавил, что нововведения уравнивают в правах и в возможностях всех игроков рынка. Он назвал новые правила инструментом «обеления» рынка, который устраняет ситуацию, когда физические лица, ввозя автомобиль для себя, де-факто делают это для осуществления коммерческой деятельности».

По данным «Рольфа», на традиционные российские бренды приходится около 32% продаж, еще 60% — это китайские бренды, многие из которых уже локализовали производство в стране. На параллельный импорт (бренды, ушедшие в 2022 году) приходится около 8% рынка. По его словам, нововведения повлияют на цены на самые популярные на рынке автомобили примерно в пределах 150 тыс. руб., что составит 1-4% от цены в зависимости от комплектации.

Серьезных изменений для массового клиента не прогнозируется, убеждены в «Рольфе». Лишь для 15% моделей параллельного импорта (на компанию приходится около 10% продаж в этом сегменте) изменения в цене составят более 5%, и это касается в первую очередь премиальных автомобилей.

Существенно изменения повлияют на сегмент электромобилей и гибридов, доля которых не превышает 5% рынка. Так, например, Zeekr 001, по оценкам «Рольфа», вырастет в цене примерно на 1,5 млн руб.

Говоря о факторах, влияющих на стоимость автомобилей, Алиханов подчеркнул, что ключевым драйвером роста цен является не утилизационный сбор, а курс валюты, логистические издержки и стоимость кредитов.

По оценкам «Рольфа», около 60% новых автомобилей продается в кредит. Высокий спрос на инструменты кредитования поддерживается тем, что китайские бренды субсидируют кредитную ставку — это делает покупку доступной для потребителя несмотря на высокую ключевую ставку.

В 2025 году по программе льготного кредитования было реализовано 160 тыс. автомобилей, сказал Алиханов. Объем субсидий составил более 52 млрд руб. «В следующие три года эти меры будут продолжены. Объем финансирования в 2026 году составит 20 млрд руб. по льготному автокредитованию и 30 млрд руб. на льготный лизинг», — сообщил министр. Он добавил, что прорабатывается вопрос увеличения финансирования на льготные автокредиты — окончательное решение будет принято по итогам первого квартала 2026 года.

О нормализации автостоков

Черноусов напомнил, что по состоянию на 1 января 2025 года на складах дистрибьюторов и дилеров находилось около 700 тыс. автомобилей. Сейчас наблюдается последовательное снижение остатков автомобилей, существенного увеличения стоков также не ожидается, что говорит о стабилизации рынка и отсутствии предпосылок для ажиотажа.

Производственный план китайских брендов по экспорту в Россию на текущий год составлял около 1,6 млн автомобилей. При ожидаемом объеме российского рынка в 1,28 млн единиц образовался значительный перевес предложения над спросом, что привело к снижению цен. В среднем модели из портфеля «Рольф» подешевели в этом году на 6%. Например, средняя цена Chery Tiggo 7 Pro в 2024 году составляла 2,025 млн руб., сейчас — 1,819 млн руб. (снижение на 206 тыс. руб., или 10%). Solaris HC со средней ценой 2,584 млн руб. в 2024-ом сейчас стоит 2,372 млн руб. (снижение на 212 тыс. руб., или 8%). «Мы уверенно говорим, что данное решение не создаст никаких шоковых эффектов для нашего покупателя», — заключил Черноусов.