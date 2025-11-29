Еще одна пострадавшая при атаке на Таганрог умерла в больнице

Получившая ранения при атаке на Таганрог Ростовской области 25 ноября 76-летняя местная жительница скончалась в больнице, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«76-летняя женщина получила тяжелые ранения, утром 25 ноября ее доставили в Ростов-на-Дону. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. К сожалению, организм не выдержал — сегодня ранним утром женщина умерла», — написал глава региона.

Слюсарь отметил, что сегодня, 29 ноября, Таганрог вновь подвергся атаке. «Последствия довольно серьезные, ущерб еще только предстоит оценить», — добавил он. Пострадавших при атаке не было.

Мэр города Светлана Камбулова сообщила о последствиях массированной атаки на Таганрог 29 ноября в своем телеграм-канале. В результате ударов БПЛА повреждения получили несколько жилых домов и общежитие колледжа. В нескольких районах города зафиксировали падение обломков дронов. Власти эвакуировали из них жителей и оцепили территории.

Атаку на Таганрог в ночь на 25 ноября Слюсарь назвал самой масштабной за весь период. Тогда власти сообщали о гибели троих человек, не менее восьми пострадали. В городе был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.