Военная операция на Украине⁠,
0

Еще одна пострадавшая при атаке на Таганрог умерла в больнице

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Получившая ранения при атаке на Таганрог Ростовской области 25 ноября 76-летняя местная жительница скончалась в больнице, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«76-летняя женщина получила тяжелые ранения, утром 25 ноября ее доставили в Ростов-на-Дону. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. К сожалению, организм не выдержал — сегодня ранним утром женщина умерла», — написал глава региона.

Слюсарь отметил, что сегодня, 29 ноября, Таганрог вновь подвергся атаке. «Последствия довольно серьезные, ущерб еще только предстоит оценить», — добавил он. Пострадавших при атаке не было.

Глава Таганрога рассказала о последствиях ночной массированной атаки
Политика

Мэр города Светлана Камбулова сообщила о последствиях массированной атаки на Таганрог 29 ноября в своем телеграм-канале. В результате ударов БПЛА повреждения получили несколько жилых домов и общежитие колледжа. В нескольких районах города зафиксировали падение обломков дронов. Власти эвакуировали из них жителей и оцепили территории.

Атаку на Таганрог в ночь на 25 ноября Слюсарь назвал самой масштабной за весь период. Тогда власти сообщали о гибели троих человек, не менее восьми пострадали. В городе был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Таганрог Ростовская область Юрий Слюсарь Светлана Камбулова дроны
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
