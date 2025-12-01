 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сийярто помог переводчице Орбана из-за неточностей

Зарубин: Сийярто помог переводчице Орбана из-за неточностей

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле помог переводчице последнего. Журналист Павел Зарубин опубликовалв своем телеграм-канале кадры из программы «Москва. Кремль. Путин», на которых показаны эпизоды открытой части встречи Путина и Орбана с работой переводчицы.

«Судя по дальнейшим кадрам, когда Путин говорил о падении товарооборота, подключиться к переводу пришлось даже министру иностранных дел Сийярто», — прокомментировал за кадром Зарубин.

Орбан положительно оценил переговоры с Путиным в Москве
Политика

Во время переговоров Орбана с Путиным 28 ноября переводчица допустила ряд неточностей. Она смягчала или перефразировала слова президента, включая те, что касались конфликта на Украине и двусторонней торговли. В частности, был опущен упомянутый Путиным спад торговли на 23% и причины снижения.

Директор по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес», член парламента Тамаш Менцер объяснил ошибки тем, что переводчица «плохо услышала» слова Путина, добавив, что она — лучший специалист по русско-венгерскому переводу в этой области.

