 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Страны ОПЕК+ подтвердили сохранение текущих квот на нефть в 2026 году

Фото: Yerbolat Shadrakhov / Shutterstock
Фото: Yerbolat Shadrakhov / Shutterstock

Восемь стран ОПЕК+ подтвердили сохранение действующих добровольных ограничений по добыче нефти на весь 2026 год, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам виртуальной встречи министров мониторингового комитета организации Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.

Сопредседателем заседания стал замглавы правительства России Александр Новак.

Министры подтвердили решение «приостановить увеличение добычи в январе, феврале и марте 2026 года», принятое в начале ноября. Страны также сохранили возможность частичного или полного возврата 1,65 млн барр. в сутки в случае изменения рыночных условий.

Участники подчеркнули, что будут «придерживаться осторожного подхода», и сохранили право продолжить паузу или отменить дополнительные сокращения, включая введенные в ноябре 2023 года 2,2 млн барр. в сутки.

Мониторинг соблюдения договоренностей останется за Совместным министерским комитетом. Страны договорились проводить ежемесячные встречи для оценки рынка. Следующее заседание назначено на 4 января 2026 года.

ОПЕК+ увеличит нефтедобычу на 137 тыс. баррелей в сутки
Политика

ОПЕК+, на долю которой приходится около половины мировой добычи нефти, объединяет ключевых экспортеров сырья и их партнеров. Восемь стран альянса в апреле 2023 года ввели добровольные сокращения для поддержания стабильности рынка, а весной 2025 года начали постепенно увеличивать добычу.

Летом Financial Times сообщала со ссылкой на аналитиков, что к зимнему сезону на рынке может сформироваться избыток нефти. В то же время Новак подчеркивал, что решение ОПЕК+ об увеличении добычи с октября дает России возможность нарастить производство примерно на 42 тыс. барр. в сутки.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
ОПЕК+ квоты нефть
Материалы по теме
ОПЕК+ увеличит нефтедобычу на 137 тыс. баррелей в сутки
Политика
Дмитриев заявил о ₽40 трлн, заработанных Россией в рамках ОПЕК+
Политика
Новак объяснил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 20:15 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 20:15
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Страны ОПЕК+ подтвердили сохранение текущих квот на нефть в 2026 году Бизнес, 20:11
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Бывшая волейболистка и тренер «Уралочки» Галина Карполь умерла в 84 года Спорт, 19:49
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
На фоне переговоров Украины и США о мире Трамп отправился играть в гольф Политика, 19:35
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Ливерпуль» прервал серию разгромных поражений победой над «Вест Хэмом» Спорт, 19:14
Умеров показал первое фото с переговоров Украины и США в Майами Политика, 19:04
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
NBC рассказал, что в ВСУ считают план Трампа «капитуляцией Украины» Политика, 18:50
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Рубио назвал главную цель переговоров с Украиной Политика, 18:39
«Динамо» забило первым, но проиграло клубу Черчесова Спорт, 18:37