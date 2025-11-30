Страны ОПЕК+ подтвердили сохранение текущих квот на нефть в 2026 году

Фото: Yerbolat Shadrakhov / Shutterstock

Восемь стран ОПЕК+ подтвердили сохранение действующих добровольных ограничений по добыче нефти на весь 2026 год, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам виртуальной встречи министров мониторингового комитета организации Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.

Сопредседателем заседания стал замглавы правительства России Александр Новак.

Министры подтвердили решение «приостановить увеличение добычи в январе, феврале и марте 2026 года», принятое в начале ноября. Страны также сохранили возможность частичного или полного возврата 1,65 млн барр. в сутки в случае изменения рыночных условий.

Участники подчеркнули, что будут «придерживаться осторожного подхода», и сохранили право продолжить паузу или отменить дополнительные сокращения, включая введенные в ноябре 2023 года 2,2 млн барр. в сутки.

Мониторинг соблюдения договоренностей останется за Совместным министерским комитетом. Страны договорились проводить ежемесячные встречи для оценки рынка. Следующее заседание назначено на 4 января 2026 года.

ОПЕК+, на долю которой приходится около половины мировой добычи нефти, объединяет ключевых экспортеров сырья и их партнеров. Восемь стран альянса в апреле 2023 года ввели добровольные сокращения для поддержания стабильности рынка, а весной 2025 года начали постепенно увеличивать добычу.

Летом Financial Times сообщала со ссылкой на аналитиков, что к зимнему сезону на рынке может сформироваться избыток нефти. В то же время Новак подчеркивал, что решение ОПЕК+ об увеличении добычи с октября дает России возможность нарастить производство примерно на 42 тыс. барр. в сутки.