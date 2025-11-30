Страны ОПЕК+ подтвердили сохранение текущих квот на нефть в 2026 году
Восемь стран ОПЕК+ подтвердили сохранение действующих добровольных ограничений по добыче нефти на весь 2026 год, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам виртуальной встречи министров мониторингового комитета организации Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.
Сопредседателем заседания стал замглавы правительства России Александр Новак.
Министры подтвердили решение «приостановить увеличение добычи в январе, феврале и марте 2026 года», принятое в начале ноября. Страны также сохранили возможность частичного или полного возврата 1,65 млн барр. в сутки в случае изменения рыночных условий.
Участники подчеркнули, что будут «придерживаться осторожного подхода», и сохранили право продолжить паузу или отменить дополнительные сокращения, включая введенные в ноябре 2023 года 2,2 млн барр. в сутки.
Мониторинг соблюдения договоренностей останется за Совместным министерским комитетом. Страны договорились проводить ежемесячные встречи для оценки рынка. Следующее заседание назначено на 4 января 2026 года.
ОПЕК+, на долю которой приходится около половины мировой добычи нефти, объединяет ключевых экспортеров сырья и их партнеров. Восемь стран альянса в апреле 2023 года ввели добровольные сокращения для поддержания стабильности рынка, а весной 2025 года начали постепенно увеличивать добычу.
Летом Financial Times сообщала со ссылкой на аналитиков, что к зимнему сезону на рынке может сформироваться избыток нефти. В то же время Новак подчеркивал, что решение ОПЕК+ об увеличении добычи с октября дает России возможность нарастить производство примерно на 42 тыс. барр. в сутки.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили