ОПЕК+ увеличит нефтедобычу на 137 тыс. баррелей в сутки

ОПЕК+ увеличит нефтедобычу в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки

Восемь стран-участниц ОПЕК+ утвердили план о повышении нефтедобычи в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе организации.

«Восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в декабре 2025 года», — сказано в сообщении.

В организации отметили, что решение было принято в связи с благоприятными рыночными условиями, которые подтверждают низкие запасы нефти. После декабря рост производства будет приостановлен до марта.

ОПЕК+ добывает примерно 50% мировой нефти и объединяет страны-экспортеры и их союзников. Восемь государств — членов ОПЕК+ в апреле 2023 года добровольно сократили нефтедобычу для стабилизации рынка, а в апреле 2025-го начали постепенно ее наращивать.

В августе Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что к зиме на рынке может образоваться избыток сырой нефти. Сейчас на нем есть спрос, подкрепленный летним туристическим сезоном.

Тогда же вице-премьер Александр Новак отметил, что решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в октябре позволяет России добывать на 42 тыс. баррелей в сутки больше.