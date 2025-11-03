ОПЕК+ увеличит нефтедобычу на 137 тыс. баррелей в сутки
Восемь стран-участниц ОПЕК+ утвердили план о повышении нефтедобычи в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе организации.
«Восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в декабре 2025 года», — сказано в сообщении.
В организации отметили, что решение было принято в связи с благоприятными рыночными условиями, которые подтверждают низкие запасы нефти. После декабря рост производства будет приостановлен до марта.
ОПЕК+ добывает примерно 50% мировой нефти и объединяет страны-экспортеры и их союзников. Восемь государств — членов ОПЕК+ в апреле 2023 года добровольно сократили нефтедобычу для стабилизации рынка, а в апреле 2025-го начали постепенно ее наращивать.
В августе Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что к зиме на рынке может образоваться избыток сырой нефти. Сейчас на нем есть спрос, подкрепленный летним туристическим сезоном.
Тогда же вице-премьер Александр Новак отметил, что решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в октябре позволяет России добывать на 42 тыс. баррелей в сутки больше.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы