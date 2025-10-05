ОПЕК+ увеличит добычу нефти с ноября

ОПЕК+ собирается увеличить нефтедобычу с ноября 2025 года минимум на 137 тыс. баррелей в сутки. Решение станет продолжением стартовавшего в апреле постепенного отказа от добровольных сокращений добычи

Фото: Dynamoland / Shutterstock

Страны ОПЕК+ планируют повысить добычу нефти с ноября, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Россия и Саудовская Аравия в преддверии встречи придерживались разных точек зрения, выяснили агентства. По их данным, Эр-Рияд предлагал увеличить уровень добычи вдвое или даже больше для восстановления своей доли на мировом рынке, до 548 тыс. баррелей. Россия, напротив, настаивает на более осторожном увеличении, чтобы избежать давления на цены из-за экспортных ограничений.

Стороны пришли к согласию, его формально закрепят на онлайн-встрече в воскресенье, 5 октября.

ОПЕК+ добывает примерно 50% мировой нефти и объединяет страны- экспортеры и их союзников. Восемь государств — членов ОПЕК+ в апреле 2023 года добровольно сократили нефтедобычу для стабилизации рынка, а в апреле 2025-го начали постепенно ее наращивать.

7 сентября пресс-служба ОПЕК сообщила, что восемь ведущих стран ОПЕК+ решили скорректировать добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки «из 1,65 млн баррелей в день дополнительных добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 года».

В ОПЕК заявили, что решение об увеличении добычи было принято, учитывая стабильный мировой экономический прогноз и текущие здоровые рыночные фундаментальные показатели, что отражается в низких запасах нефти. В августе Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что к зиме на рынке может образоваться избыток сырой нефти. Сейчас на нем есть спрос, подкрепленный летним туристическим сезоном.

Тогда же вице-премьер Александр Новак отметил, что решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в октябре позволяет России добывать на 42 тыс. баррелей в сутки больше.