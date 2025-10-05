 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ОПЕК+ увеличит добычу нефти с ноября

Reuters: ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 137 тыс. баррелей с ноября
ОПЕК+ собирается увеличить нефтедобычу с ноября 2025 года минимум на 137 тыс. баррелей в сутки. Решение станет продолжением стартовавшего в апреле постепенного отказа от добровольных сокращений добычи
BRENT BRENT $67,04
Фото: Dynamoland / Shutterstock
Фото: Dynamoland / Shutterstock

Страны ОПЕК+ планируют повысить добычу нефти с ноября, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Россия и Саудовская Аравия в преддверии встречи придерживались разных точек зрения, выяснили агентства. По их данным, Эр-Рияд предлагал увеличить уровень добычи вдвое или даже больше для восстановления своей доли на мировом рынке, до 548 тыс. баррелей. Россия, напротив, настаивает на более осторожном увеличении, чтобы избежать давления на цены из-за экспортных ограничений.

Стороны пришли к согласию, его формально закрепят на онлайн-встрече в воскресенье, 5 октября.

Россия представила ОПЕК новый график компенсации сверхдобычи нефти
Бизнес
Фото:Максим Шеметов / Reuters

ОПЕК+ добывает примерно 50% мировой нефти и объединяет страны- экспортеры и их союзников. Восемь государств — членов ОПЕК+ в апреле 2023 года добровольно сократили нефтедобычу для стабилизации рынка, а в апреле 2025-го начали постепенно ее наращивать.

7 сентября пресс-служба ОПЕК сообщила, что восемь ведущих стран ОПЕК+ решили скорректировать добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки «из 1,65 млн баррелей в день дополнительных добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 года».

В ОПЕК заявили, что решение об увеличении добычи было принято, учитывая стабильный мировой экономический прогноз и текущие здоровые рыночные фундаментальные показатели, что отражается в низких запасах нефти. В августе Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что к зиме на рынке может образоваться избыток сырой нефти. Сейчас на нем есть спрос, подкрепленный летним туристическим сезоном.

Тогда же вице-премьер Александр Новак отметил, что решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в октябре позволяет России добывать на 42 тыс. баррелей в сутки больше.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ОПЕК+ добыча нефти Саудовская Аравия российская нефть
Материалы по теме
Россия представила ОПЕК новый график компенсации сверхдобычи нефти
Бизнес
Новак объяснил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти
Экономика
ОПЕК+ договорилась об увеличении добычи нефти на фоне давления Трампа
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Во Львовской области загорелось газовое хранилище Общество, 13:31
«Сам сдался». Как Россия лишилась последнего чемпиона UFC Спорт, 13:24
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
В Москве автомобиль столкнулся с автобусом Общество, 13:15
ОПЕК+ увеличит добычу нефти с ноября Политика, 13:05
Досрочно ставший чемпионом MotoGP Маркес упал в гонке и получил травму Спорт, 12:57
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Бренд, стиль, репутация: эксперты назвали тренды развития отрасли красоты Отрасли, 12:39
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Месси стал вторым в истории MLS по числу голов и передач за сезон Спорт, 12:30
Над Россией за сутки сбили 145 беспилотников и четыре авиабомбы Политика, 12:27
Минобороны сообщило об ударе по ВПК и газовым объектам Украины Политика, 12:24
Сидельников назвал причину поражения последнего российского чемпиона UFC Спорт, 12:22