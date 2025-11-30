Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, передает ТАСС.
Его могила расположена на 21-м участке некрополя, известном как «Аллея актеров». Рядом с Шиловским похоронены народные артисты России Юрий Николаев и Геннадий Юхтин, а также заслуженный деятель искусств РСФСР Геральд Бежанов.
Церемония прощания с Шиловским, который скончался 26 ноября на 88-м году жизни, прошла сегодня в московском театре-студии, носящем его имя.
Шиловский родился в 1938 году в Москве, после окончания Школы-студии МХАТ в 1961 году он 30 лет проработал в труппе театра, совмещая режиссерскую деятельность с педагогической.
В качестве актера он начал появляться на киноэкранах в 1980-х. Шиловский снялся почти в 100 фильмах, работал с режиссерами Петром Тодоровским (например, «Интердевочка») и Ильей Авербахом («Голос»).
Дебют Шиловского как режиссера на ТВ состоялся в 1970-х. Удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы. В 2017 году он основал собственную театр-студию, получившую в 2023 году постоянное помещение в центре Москвы.
