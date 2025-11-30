Путин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Шиловского
Президент России Владимир Путин направил официальные соболезнования родным, друзьям и коллегам народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского. Текст телеграммы был зачитан на церемонии прощания, которая проходит сегодня в театре-студии имени Шиловского. Об этом сообщает ТАСС.
В своем обращении российский лидер отметил выдающийся режиссерский и актерский талант Шиловского, назвав его «ярким, неординарным и безгранично увлеченным своим делом человеком». Путин подчеркнул, что режиссер всегда работал с полной отдачей и заслужил искреннее уважение коллег и настоящую любовь зрителей.
«Светлая память о Всеволоде Шиловском навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и многочисленных учеников», — говорится в соболезновании.
Всеволод Шиловский родился в 1938 году в Москве. В 1961 году он окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. За свою карьеру артист сыграл в таких известных фильмах, как «Интердевочка», «Узник замка Иф», «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман» и «Жизнь Клима Самгина». Как режиссер он поставил картины «Миллион в брачной корзине», «Блуждающие звезды», «Кодекс бесчестия» и «Приговор».
