Общество
0

В Москве началось прощание с народным артистом Шиловским

Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Прощание с народным артистом РСФСР актером и режиссером Всеволодом Шиловским началось в московском театре-студии, носящем его имя, передает ТАСС.

Еще до начала церемонии у театра собрались десятки людей. Церемония продлится до 13:00. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Умер сыгравший в «Интердевочке» и «Военно-полевом романе» актер Шиловский
Общество
Всеволод Шиловский

Шиловский скончался 26 ноября в возрасте 87 лет. Он родился в 1938 году в Москве, окончил Школу-студию МХАТ в 1961 году и 30 лет работал в труппе МХАТ, ставя спектакли и одновременно преподавая. На киноэкранах начал регулярно появляться в 1980-х, снялся почти в 100 фильмах, работал с режиссерами Петром Тодоровским (например, «Интердевочка») и Ильей Авербахом («Голос»).

Дебютировал как режиссер на ТВ в 1970-х, создавал сериалы. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы. В 2017 году основал собственную театр-студию, с 2023 года имеющую постоянное помещение в центре Москвы.

