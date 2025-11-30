 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Российские военные зашли в Гришино в ДНР

Военная операция на Украине
Вооруженные силы (ВС) России уже зашли в населенный пункт Гришино в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

В сводке министерства также говорится, что военные продвигаются в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас, продолжая зачистку населенного пункта Ровное ДНР.

Российские военные ударили по месту подготовки запуска БПЛА Украины
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее в ноябре Минобороны несколько раз сообщало, что ВСУ пытались атаковать из Гришино, желая деблокировать окруженную группировку своих военных. Гришино находится в 65 км от Донецка, на юго-востоке граничит с Красноармейском.

В ночь на 30 ноября в седьмом корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что операция по обороне Покровска (Красноармейска) осложнилась для украинских сил из-за туманной погоды. В корпусе также отметили, что при такой погоде российские силы имеют преимущество, могут активнее заходить в город и готовить дальнейшее наступление.

Софья Полковникова
ДНР Минобороны Военная операция на Украине
