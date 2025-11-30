Российские военные ударили по месту подготовки запуска БПЛА Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту предполетной подготовки и запуска дронов дальнего действия ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Атакованы были также предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, склады горючего, пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников в 143 районах.

В ночь на 30 ноября «Суспiльне» сообщало о воздушной тревоге в Киеве, а также о взрывах в Херсоне.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.