Российские военные ударили по месту подготовки запуска БПЛА Украины
Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту предполетной подготовки и запуска дронов дальнего действия ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Атакованы были также предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, склады горючего, пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников в 143 районах.
В ночь на 30 ноября «Суспiльне» сообщало о воздушной тревоге в Киеве, а также о взрывах в Херсоне.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
