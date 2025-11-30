Аэропорт Грозного приостановил полеты
В аэропорту Грозный (Северный) временно ограничили возможность принимать и выпускать рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Мера принята ради безопасности полетов.
По всей территории соседнего Дагестана с 6:29 мск объявлена беспилотная опасность, сообщило региональное МЧС в телеграм-канале. В министерстве призвали жителей направиться в укрытие.
На момент публикации полеты приостановлены также в воздушных хабах Краснодара и Самары (Курумоч).
