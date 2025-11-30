Число погибших при наводнениях и оползнях в Индонезии достигло 303

Фото: Rafdi Rahmadi / Reuters

Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии достигло 303 человек, еще 279 пропали без вести, около 80 тыс. эвакуированы, сообщает ABC News.

Муссонные дожди за последнюю неделю привели к разливу рек в Индонезии. Потоки воды смыли деревни и затопили тысячи домов в трех провинциях — Северная Суматра, Западная Суматра и Ачех. В последней объявлено чрезвычайное положение до 11 декабря.

Пострадавшие районы изолированы в результате разрушения дорог, помощь туда доставляют по воздуху. Спасателям не хватает тяжелой техники, особенно в Западной Суматре и Ачехе, отмечает издание. Тем временем в Шри-Ланке от последствий циклона погибли 153 человека, 191 числится пропавшим, более 500 тыс. пострадали.

Большие территории Индонезии, Малайзии и Таиланда уже неделю страдают от проливных дождей, подпитываемых циклоном. Кроме того, в Малаккском проливе сформировался редкий тропический шторм.

Как подчеркивает Sky News, сильные сезонные дожди идут в Индонезии примерно с октября по март и часто вызывают наводнения и оползни.