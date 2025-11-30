Число погибших при наводнениях и оползнях в Индонезии достигло 303
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии достигло 303 человек, еще 279 пропали без вести, около 80 тыс. эвакуированы, сообщает ABC News.
Муссонные дожди за последнюю неделю привели к разливу рек в Индонезии. Потоки воды смыли деревни и затопили тысячи домов в трех провинциях — Северная Суматра, Западная Суматра и Ачех. В последней объявлено чрезвычайное положение до 11 декабря.
Пострадавшие районы изолированы в результате разрушения дорог, помощь туда доставляют по воздуху. Спасателям не хватает тяжелой техники, особенно в Западной Суматре и Ачехе, отмечает издание. Тем временем в Шри-Ланке от последствий циклона погибли 153 человека, 191 числится пропавшим, более 500 тыс. пострадали.
Большие территории Индонезии, Малайзии и Таиланда уже неделю страдают от проливных дождей, подпитываемых циклоном. Кроме того, в Малаккском проливе сформировался редкий тропический шторм.
Как подчеркивает Sky News, сильные сезонные дожди идут в Индонезии примерно с октября по март и часто вызывают наводнения и оползни.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили