Волонтеры из России и СНГ рассказали о помощи вьетнамцам при наводнении

Фото: Thanh Hue / Getty Images

Во Вьетнаме граждане России и стран СНГ объединились для оказания помощи пострадавшим от наводнения местным жителям. Релоканты собирают одежду и предметы первой необходимости, развозят еду и лекарства, эвакуируют людей из затопленных районов, рассказали РБК очевидцы и участники стихийно образовавшегося волонтерского движения.

Оно насчитывает, по разным данным, от 2 тыс. до 3 тыс. человек. Люди объединились через чаты в мессенджерах и соцсетях.

«В Нячанге (город в центральной части Вьетнама. — РБК) очень большое СНГ-комьюнити, активные люди. В городских чатах появились те, кто захотел помочь. Стихийно и абсолютно нецентрализованно организовались такие группы. Каждый на своем месте обеспечивал координацию, спасательные работы, сбор гуманитарной помощи», — говорит житель Нячанга и блогер Богдан Кретов.

По его словам, в первые дни наводнения, вызванного ливнями, в городе не хватало продуктов, спасательных жилетов и лодок. У многих местных жителей вода уничтожила все вещи. На помощь им пришли волонтеры. Они организовали сбор и доставку необходимых вещей, продуктов питания, денег.

«Мы все добровольно донатим. Люди максимально включены в эту трагедию. Они помогают даже сейчас, когда уже активная фаза затопления прошла», — добавляет Кретов.

Волонтеры также взяли на себя очистку городского пляжа и домов в Нячанге, откуда вода уже ушла.

«Спасено множество людей, собрано огромное количество гуманитарной помощи, очищен центральный городской пляж», — рассказывает жительница Нячанга и блогер Алиса Берг.

Сильные дожди во Вьетнаме начались несколько недель назад. Они вызвали масштабное наводнение и оползни в центральной части страны. Помимо провинции Кханьхоа, где расположен Нячанг, в зоне ЧС оказались Куангчи, Дананг и Биньдинь. Стихийные бедствия унесли жизни не менее 90 человек, сотни пострадали, тысячи остались без жилья.

24 ноября президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Вьетнама в связи с трагическими последствиями масштабного наводнения.