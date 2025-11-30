 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

МИД Франции назвал вероятные сроки решения ЕС по активам России

Жан-Ноэль Барро: ЕС может принять решение по активам России 18 декабря
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине

Европейский союз может принять решение по замороженным российским активам на заседании Европейского совета 18 декабря. Надежду на это в интервью газете La Tribune Dimanche выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Глава МИД назвал долгосрочное блокирование российских активов в Европе первоочередной задачей. По его словам, это позволит Евросоюзу влиять на параметры мира, а также гарантирует ответственность России «за устранение значительного ущерба, который она нанесла Украине».

Барро также отметил, что таким образом Европа хочет «защитить Украину» от финансовых трудностей в ближайшие два года, если конфликт продолжится.

«Все это будет обсуждаться в ближайшие дни, и я надеюсь, что решение будет принято на заседании Европейского совета 18 декабря», — заключил министр.

Премьер Бельгии предупредил о риске срыва мира из-за конфискации активов
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Страны ЕС в последнее время активно обсуждают выделение Киеву нового кредита на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Против этого выступает Бельгия, так как большая часть активов находится в бельгийской Euroclear.

Власти страны отказываются от предложений по конфискации средств и требуют финансовых гарантий от других стран ЕС в случае ответных мер России. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что ЕС готов взять на себя все риски.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что правительство вырабатывает меры на случай изъятия российских активов за рубежом.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Евросоюз российские активы изъятие
