МИД Франции назвал вероятные сроки решения ЕС по активам России

Европейский союз может принять решение по замороженным российским активам на заседании Европейского совета 18 декабря. Надежду на это в интервью газете La Tribune Dimanche выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Глава МИД назвал долгосрочное блокирование российских активов в Европе первоочередной задачей. По его словам, это позволит Евросоюзу влиять на параметры мира, а также гарантирует ответственность России «за устранение значительного ущерба, который она нанесла Украине».

Барро также отметил, что таким образом Европа хочет «защитить Украину» от финансовых трудностей в ближайшие два года, если конфликт продолжится.

«Все это будет обсуждаться в ближайшие дни, и я надеюсь, что решение будет принято на заседании Европейского совета 18 декабря», — заключил министр.

Страны ЕС в последнее время активно обсуждают выделение Киеву нового кредита на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Против этого выступает Бельгия, так как большая часть активов находится в бельгийской Euroclear.

Власти страны отказываются от предложений по конфискации средств и требуют финансовых гарантий от других стран ЕС в случае ответных мер России. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что ЕС готов взять на себя все риски.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что правительство вырабатывает меры на случай изъятия российских активов за рубежом.