МИД Франции назвал вероятные сроки решения ЕС по активам России
Европейский союз может принять решение по замороженным российским активам на заседании Европейского совета 18 декабря. Надежду на это в интервью газете La Tribune Dimanche выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Глава МИД назвал долгосрочное блокирование российских активов в Европе первоочередной задачей. По его словам, это позволит Евросоюзу влиять на параметры мира, а также гарантирует ответственность России «за устранение значительного ущерба, который она нанесла Украине».
Барро также отметил, что таким образом Европа хочет «защитить Украину» от финансовых трудностей в ближайшие два года, если конфликт продолжится.
«Все это будет обсуждаться в ближайшие дни, и я надеюсь, что решение будет принято на заседании Европейского совета 18 декабря», — заключил министр.
Страны ЕС в последнее время активно обсуждают выделение Киеву нового кредита на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Против этого выступает Бельгия, так как большая часть активов находится в бельгийской Euroclear.
Власти страны отказываются от предложений по конфискации средств и требуют финансовых гарантий от других стран ЕС в случае ответных мер России. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что ЕС готов взять на себя все риски.
Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что правительство вырабатывает меры на случай изъятия российских активов за рубежом.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили