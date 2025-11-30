Жительница Белгородской области пострадала при атаке беспилотников

Украинский беспилотник атаковал село Архангельское в Белгородской области, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет в Старооскольскую окружную больницу», — написал губернатор.

По словам Гладкова, дрон сдетонировал на территории частного домовладения. В доме выбило окна, также оказались повреждены кровля и фасад здания.

От удара загорелась хозяйственная постройка, ее потушили сотрудники МЧС. Кроме того, повреждения получили забор и надворные постройки.

Как сообщило Минобороны, в период с 18.00 до 23.00 мск над территорией Белгородской области уничтожили восемь беспилотников самолетного типа.