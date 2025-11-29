Во Франции пенсионер разбил яйцо о голову лидера партии Ле Пен

Во Франции 70-летний мужчина разбил яйцо о голову лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы. Это произошло во время автограф-сессии на юге стрны, сообщает Le Figaro со ссылкой на жандармерию.

Инцидент произошел в городе Муассак. Когда Барделла подписывал экземпляры своей новой книги «Чего хотят французы», к нему подошел неизвестный мужчина и разбил об голову яйцо. Лидер «Национального объединения» не пострадал и познее продолжил автограф-сессию.

«Национальное объединение» — ультраправая консервативная националистическая политическая партия во Франции. Ее основал Жан-Мари Ле Пен в 1972 году. С 2011 по 2022 года партией руководила его дочь Марин Ле Пен. В ноябре 2022 ее возглавил Барделла. В марте 2025 года Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хищениях средств Европарламента. Также ей запретили баллотироваться на выборах в течение пяти лет.

Нападавшего задержали и поместили под стражу. Мужчине вменяют «насилие в отношении лица, занимающего государственную должность, без причинения телесных повреждений». Полиция устанавливает его личность и мотивы.

Как отмечает Le Figaro, одновременно с автограф-сессией проходила демонстрация против Жордана Барделлы. В полиции заявили, что пока не могут сказать, есть ли связь между нападавшим и протестующими.

Сам Барделла написал в X, что у него «все хорошо» и поблагодарил сторонников, а также пришедших читателей за поддержку.