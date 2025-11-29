Во Франции пенсионер разбил яйцо о голову лидера партии Ле Пен
Во Франции 70-летний мужчина разбил яйцо о голову лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы. Это произошло во время автограф-сессии на юге стрны, сообщает Le Figaro со ссылкой на жандармерию.
Инцидент произошел в городе Муассак. Когда Барделла подписывал экземпляры своей новой книги «Чего хотят французы», к нему подошел неизвестный мужчина и разбил об голову яйцо. Лидер «Национального объединения» не пострадал и познее продолжил автограф-сессию.
«Национальное объединение» — ультраправая консервативная националистическая политическая партия во Франции. Ее основал Жан-Мари Ле Пен в 1972 году. С 2011 по 2022 года партией руководила его дочь Марин Ле Пен. В ноябре 2022 ее возглавил Барделла.
В марте 2025 года Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хищениях средств Европарламента. Также ей запретили баллотироваться на выборах в течение пяти лет.
Нападавшего задержали и поместили под стражу. Мужчине вменяют «насилие в отношении лица, занимающего государственную должность, без причинения телесных повреждений». Полиция устанавливает его личность и мотивы.
Как отмечает Le Figaro, одновременно с автограф-сессией проходила демонстрация против Жордана Барделлы. В полиции заявили, что пока не могут сказать, есть ли связь между нападавшим и протестующими.
Сам Барделла написал в X, что у него «все хорошо» и поблагодарил сторонников, а также пришедших читателей за поддержку.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили