Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Калуги приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dentorson / Shutterstock
Фото: dentorson / Shutterstock

Аэропорт Калуги (Грабцево) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях он написал в 18:27 мск. Они «необходимы для обеспечения безопасности полетов», добавил Кореняко.

Число закрытых для полетов российских аэропортов увеличилось до трех
Политика

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. С начала суток 29 ноября ограничения вводили воздушные гавани Тамбова, Волгограда и Краснодара. Они уже сняты.

За прошедшую ночь в небе над регионами России и Азовским морем перехватили 103 украинских беспилотника. Из них над территорией Белгородской области сбили 26 дронов, над Ростовской — 20, над Крымом — 19. По 11 украинских беспилотников сбили над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять — над Воронежской областью, четыре — над Липецкой, три — над Курской. По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Калуга аэропорты Росавиация
