Аэропорт Калуги приостановил полеты
Аэропорт Калуги (Грабцево) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Об ограничениях он написал в 18:27 мск. Они «необходимы для обеспечения безопасности полетов», добавил Кореняко.
Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. С начала суток 29 ноября ограничения вводили воздушные гавани Тамбова, Волгограда и Краснодара. Они уже сняты.
За прошедшую ночь в небе над регионами России и Азовским морем перехватили 103 украинских беспилотника. Из них над территорией Белгородской области сбили 26 дронов, над Ростовской — 20, над Крымом — 19. По 11 украинских беспилотников сбили над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять — над Воронежской областью, четыре — над Липецкой, три — над Курской. По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией и акваторией Азовского моря.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили