 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Краснодарском крае локализовали лесной пожар на площади около 3 га

Фото: opershtab23 / Telegram
Фото: opershtab23 / Telegram

Лесной пожар в районе села Молдавановка Туапсинского муниципального округа Краснодарского края локализовали на площади около 3 га. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.

Возгорание зафиксировали на площади 1 га с помощью системы «Лесохранитель». Пожар произошел в труднодоступной местности, поэтому спасателям приходилось добираться до очага пешком и на квадроциклах.

Пожар на острове Недоразумения с высоты птичьего полета. Видео
Общество

В октябре лесной пожар вспыхнул на острове Недоразумения в Магаданской области. По словам руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Магаданской области Павла Берегового, возгорание могло начаться из-за человеческого фактора.

Пожар потушили спустя четыре дня. Общая площадь, пройденная огнем, составила 67 га.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Краснодарский край пожар лесной пожар локализация Туапсе
Материалы по теме
Пожар на острове Недоразумения в Магадане потушили спустя четыре дня
Общество
В Забайкалье потушили начавшийся 15 апреля лесной пожар на 100 тыс. га
Общество
Прокуратура обратилась в Минприроды из-за пожара на острове Недоразумения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 16:13
Росавиация заявила, что уязвимость Airbus не коснется авиакомпаний России Общество, 16:29
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Казахстан после атаки на терминал КТК решил перенаправить экспорт нефти Политика, 16:25
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Вяльбе сообщила, какое наказание понес Большунов за толчок соперника Спорт, 16:17
В Подмосковье возбудили дело после обнаружения тела младенца в мусоре Общество, 16:12
Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в матче с худшим клубом РПЛ Спорт, 16:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Капитан атакованного в Черном море танкера передал сообщение о дронах Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой Политика, 15:51
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Как Netflix потратил на ностальгию $480 млн и заработал. Эфир Радио РБК
РАДИО
 Технологии и медиа, 15:34
В Краснодарском крае локализовали лесной пожар на площади около 3 га Общество, 15:30
На Камчатке задержали рейс в Москву из-за сообщения о взрывном устройстве Общество, 15:26