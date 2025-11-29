В Краснодарском крае локализовали лесной пожар на площади около 3 га

Фото: opershtab23 / Telegram

Лесной пожар в районе села Молдавановка Туапсинского муниципального округа Краснодарского края локализовали на площади около 3 га. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.

Возгорание зафиксировали на площади 1 га с помощью системы «Лесохранитель». Пожар произошел в труднодоступной местности, поэтому спасателям приходилось добираться до очага пешком и на квадроциклах.

В октябре лесной пожар вспыхнул на острове Недоразумения в Магаданской области. По словам руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Магаданской области Павла Берегового, возгорание могло начаться из-за человеческого фактора.

Пожар потушили спустя четыре дня. Общая площадь, пройденная огнем, составила 67 га.