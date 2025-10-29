Вблизи Магадана загорелся остров Недоразумения

В Магаданской области на острове Недоразумения произошел крупный пожар, сообщило издание «Говорит Магадан», ссылаясь на очевидцев.

Как сообщили в МЧС, тушением пожара занимаются подразделения «Авиалесоохраны», передает издание.

Остров Недоразумения находится в Охотском море, в 20 км к западу от Магадана и в 3 км от материкового побережья.

Он получил свое название из-за ошибки гидрографической экспедиции, которая в 1910-х годах не нанесла его на карту: его рельеф и окраска визуально сливались с материком. В 1961 году здесь была обнаружена археологическая стоянка эпохи неолита. До 1990-х годов на острове работал рыбгый цех, позднее там открыли туристическую базу. На территории также отмечен богатый видовой состав растений и присутствуют объекты для промысла краба.