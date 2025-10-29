 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Вблизи Магадана загорелся остров Недоразумения

Пожар на острове Недоразумения, Магаданская область, 28 октября 2025 года
Пожар на острове Недоразумения, Магаданская область, 28 октября 2025 года (Фото: beregovoy49 / Telegram)

В Магаданской области на острове Недоразумения произошел крупный пожар, сообщило издание «Говорит Магадан», ссылаясь на очевидцев.

Как сообщили в МЧС, тушением пожара занимаются подразделения «Авиалесоохраны», передает издание.

Остров Недоразумения находится в Охотском море, в 20 км к западу от Магадана и в 3 км от материкового побережья. 

Он получил свое название из-за ошибки гидрографической экспедиции, которая в 1910-х годах не нанесла его на карту: его рельеф и окраска визуально сливались с материком. В 1961 году здесь была обнаружена археологическая стоянка эпохи неолита. До 1990-х годов на острове работал рыбгый цех, позднее там открыли туристическую базу. На территории также отмечен богатый видовой состав растений и присутствуют объекты для промысла краба.

К тушению пожара из-за БПЛА в лесах под Геленджиком привлекли Ил-76
Общество
Вертолёт Ми-8 МЧС России набирает воду для тушения крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком в Краснодарском крае

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Магаданской области Павел Береговой сообщил, что возгорание произошло на землях лесного фонда.

«Причины будут устанавливаться, но, похоже, это человеческий фактор», — написал он. Угроза постройкам на острове отсутствует, уточнил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Полина Минаева
Магаданская область пожар Остров леса
Материалы по теме
МЧС не нашло возгорания в школе на юге Москвы
Общество
Пожар произошел в здании Белорусского вокзала в Москве
Общество
В Рязанской области произошел пожар на предприятии после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Золотую медаль сборной России с ЧМ-2009 выставили на аукцион за ₽5 млн Спорт, 15:06
Путин предложил пустить иностранные СМИ к окруженным украинским военным Политика, 15:05
Путин заявил, что армия идет вперед на всех участках фронта Политика, 15:03
«Билайн» назван самым безопасным оператором по версии ComNews Research Отрасли, 14:59
Reuters рассказал о преимуществах России после взятия «ворот в Донецк» Политика, 14:57
В Пекине не исключили применение силы для воссоединения с Тайванем Политика, 14:57
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 14:56
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин сообщил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» Политика, 14:53
Стубб увидел в Казахстане возможную альтернативу нефти и газу из России Политика, 14:52
Турецкий клуб сообщил об уходе Сергея Юрана Спорт, 14:49
В Киеве сообщили о строительстве семи новых теплоэлектростанций Политика, 14:49
В Кремле заявили, что следят за реакцией россиян на санкции США Политика, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Путин приехал в военный госпиталь с иконами Политика, 14:35