Вблизи Магадана загорелся остров Недоразумения
В Магаданской области на острове Недоразумения произошел крупный пожар, сообщило издание «Говорит Магадан», ссылаясь на очевидцев.
Как сообщили в МЧС, тушением пожара занимаются подразделения «Авиалесоохраны», передает издание.
Остров Недоразумения находится в Охотском море, в 20 км к западу от Магадана и в 3 км от материкового побережья.
Он получил свое название из-за ошибки гидрографической экспедиции, которая в 1910-х годах не нанесла его на карту: его рельеф и окраска визуально сливались с материком. В 1961 году здесь была обнаружена археологическая стоянка эпохи неолита. До 1990-х годов на острове работал рыбгый цех, позднее там открыли туристическую базу. На территории также отмечен богатый видовой состав растений и присутствуют объекты для промысла краба.
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Магаданской области Павел Береговой сообщил, что возгорание произошло на землях лесного фонда.
«Причины будут устанавливаться, но, похоже, это человеческий фактор», — написал он. Угроза постройкам на острове отсутствует, уточнил он.
