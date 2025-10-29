 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пожар на острове Недоразумения с высоты птичьего полета. Видео

Появилось видео пожара на острове Недоразумения вблизи Магадана

Пожар на острове Недоразумения с высоты птичьего полета. Видео
Video

В соцсетях появилось видео крупного пожара на острове Недоразумения в Магаданской области.

На кадрах, снятых с борта воздушного судна, видно, что значительная часть острова охвачена огнем и густыми клубами дыма.

Как сообщил ранее глава Центра управления регионом (ЦУР) Магаданской области Павел Береговой, пожар начался на землях лесного фонда. Причины возгорания устанавливаются, по предварительным данным, это человеческий фактор, добавил он.

По данным МЧС, тушением пожара занимаются подразделения «Авиалесоохраны».

Остров Недоразумения расположен в Охотском море, в 20 км к западу от Магадана и в 3 км от материкового побережья. Он получил свое название из-за ошибки гидрографической экспедиции, которая в 1910-х годах не нанесла его на карту из-за того, что рельеф и окраска острова визуально сливались с материком.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Плугина Ирина
пожар Магаданская область Остров
Материалы по теме
В Краснодаре из школы эвакуировали 700 человек из-за пожара. Видео
Общество
После столкновения восьми автомобилей в Иркутской области начался пожар
Общество
Пожар произошел в здании Белорусского вокзала в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Володин призвал лишить иноагентов возможности получать пенсию в России Политика, 18:11
Песков увидел в Трампе «искреннюю приверженность идеям мира» Политика, 18:11
ЦБ сохранил курс доллара на 30 октября выше ₽79 Инвестиции, 18:05
Песков назвал популизмом отказ бывших республик СССР от общей истории Политика, 18:03
«Строительные блоки жизни» впервые нашли за пределами Млечного Пути Общество, 17:55
Путин призвал власти Украины решить судьбу окруженных военных Политика, 17:54
Совфед одобрил закон об освобождении от платы за капитальный ремонт Недвижимость, 17:50
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Реал» захотел компенсации от УЕФА по делу о Суперлиге Спорт, 17:49
Эксперты спрогнозировали снижение цен на аренду элитного жилья в Москве Недвижимость, 17:47
Минфин США сделал исключение из санкций для «дочек» «Роснефти» в Германии Бизнес, 17:44
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 17:34
Захарова обвинила ЕС в попытках настроить Сербию против России Политика, 17:34
Китай запустил собственную альтернативу SWIFT для цифрового юаня Политика, 17:29
Обвиняемый в хищении экс-замглавы «Росгеологии» ушел на спецоперацию Общество, 17:28