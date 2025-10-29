Пожар на острове Недоразумения с высоты птичьего полета. Видео

Video

В соцсетях появилось видео крупного пожара на острове Недоразумения в Магаданской области.

На кадрах, снятых с борта воздушного судна, видно, что значительная часть острова охвачена огнем и густыми клубами дыма.

Как сообщил ранее глава Центра управления регионом (ЦУР) Магаданской области Павел Береговой, пожар начался на землях лесного фонда. Причины возгорания устанавливаются, по предварительным данным, это человеческий фактор, добавил он.

По данным МЧС, тушением пожара занимаются подразделения «Авиалесоохраны».

Остров Недоразумения расположен в Охотском море, в 20 км к западу от Магадана и в 3 км от материкового побережья. Он получил свое название из-за ошибки гидрографической экспедиции, которая в 1910-х годах не нанесла его на карту из-за того, что рельеф и окраска острова визуально сливались с материком.