На Украине в список символов «российского империализма» внесли Пугачева

Портрет Емельяна Пугачева, приложенного к первому изданию «Истории пугачевского бунта» Александра Пушкина (Фото: Репродукция ТАСС)

Украинский Институт национальной памяти внес в список символов «российского империализма» Емельяна Пугачева. Это следует из перечня, опубликованного на сайте.

Одним из пунктов «Списка лиц и событий, содержащих символику русской имперской политики» значится Пугачев Емельян Иванович — «предводитель Крестьянской войны 1773-1775 гг., выдававший себя за царя Петра III»

В октябре Институт национальной памяти Украины подготовил два перечня исторических деятелей и событий в рамках закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики».

В первый включены лица, связанные с российской имперской политикой, включая царей Александра I, Александра II, Александра III, Николая I, Николая II, мореплавателей Семена Дежнева и Фаддея Беллинсгаузена, а также деятелей культуры — Пушкина, Лермонтова, Бунина, Мусоргского, Карамзина и Сурикова. Основная претензия к ним — «глорификация Российской империи».

Во второй перечень вошли известные личности, не связанные с российской имперской политикой, — Карл Брюллов, Михаил Врубель, Николай Гоголь и Александр Куприн. Эти списки помогают украинским властям определять, какие объекты и топонимы подлежат удалению из публичного пространства.

В описании уточняется, что перечни не являются исчерпывающими и будут дополняться новыми данными о лицах и событиях из истории Московского царства, Российской империи, РСФСР, СССР и современной России.

В 2022 году Министерство образования и науки Украины объявило об исключении произведений российских и советских литераторов из школьной программы. Министр просвещения России Сергей Кравцов тогда сказал, что «это еще одно подтверждение глупости киевского режима».