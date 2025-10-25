 Перейти к основному контенту
Роскомнадзор заблокировал крупнейший сайт об аниме и манге

Роскомнадзор заблокировал сайт об аниме и манге MyAnimeList

Роскомнадзор заблокировал для российских пользователей сайт Myanimelist, который является одной из крупнейших баз данных и форумом об аниме и манге, следует из единого реестра запрещенных в России доменных имен ведомства.

По данным реестра, доступ к ресурсу ограничили 22 октября. «Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ [О защите информации]», — говорится в обосновании запрета доступа.

MyAnimeList — это крупнейшая в мире база данных, а также социальная сеть для поклонников аниме и манги. Сайт предоставляет пользователям возможность создавать и вести списки просмотренного аниме и прочитанной манги, оценивать их, писать рецензии и общаться с другими фанатами. MyAnimeList насчитывает более 18 млн зарегистрированных пользователей.

Общество

Ранее, в феврале 2024 года, Роскомнадзор ограничил доступ к трем популярным сайтам для просмотра аниме — jut.su, AnimeGO, YummyAnime. Как сообщили представители YummyAnime, возможной причиной могло стать аниме с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в России).

